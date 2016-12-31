Lefke’nin hisar keyfi: 0-2

Mağusa’da Türk Gücü deplasmanında iki farklı galip gelen Lefke son 4 maçta 10 puan topladı

CANBULAT’TA BİR DARBE DAHA:

Tarihi Mağusa hisarları ile çevrili Canbulat Stadı’nda Lefke’yi konuk eden Mağusa Türk Gücü rakibine 2-0 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü. Lefke Kasım’ın golleri ile aldığı 3 puan sonunda ilk devreyi dördüncü sırada kapatırken son şampiyon MTG ise düşme hattına girdi

Yer: Gazimağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener (**), Sonay Dericioğlu (**), Cem Öksüzoğluları (**)

Mağusa Türk Gücü: Türkkan (**), Mustafa (*), Erol (*) (Dk.63 Uvanç (*)), Sami (*), Hüseyin Kayalılar (*), Mehmet Çil (*), Hasan Göray (*) (Dk. 82 Ramadan), Uğur Gök (**), Mehmet Güllü (*), Nevzat (*), Yasin Kurt (*)

Lefke: Zeki (***), Stelios (***), Semih (***), Yılmaz (**), Allen (***), Smart (***), Burak (**), Cemal (**), Amstrong (**)(Dk. 77 Aykut (**)), Zekai (**) (Dk. 65 Yakup (**)), Kasım Tağman (***)

Goller: Dk. 79 ve 87 Kasım (Lefke)

Kırmızı kart: Mehmet Güllü (MTG)

K-Pet Süper Lig’in 15. haftasında Lefke deplasmanda Mağusa Türk Gücü’nü 2-0 mağlup etti.

Gazimağusa Canbulat Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Kasım kaydetti. Bu sonuçla Lefke 27 puan ve averajla ilk devreyi dördüncü sırada kapatırken 13 puanda kalan son şampiyon Mağusa Türk Gücü düşme hattına girdi.

Önemli dakikalar:

2.dakikada MTG’den Uğur sol çaprazdan sert vurdu top yandan az farkla auta gitti.

14.dakikada Lefke’den Smart’ın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Türkkan topu kornere çeldi.

İlk devre 0-0 sona erdi.

79.dakikada savunmadan uzun gönderilen top MTG savunması arkasına düştü ve Kasım kaleci Türkkan’dan sıyrılarak takımını deplasmanda 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

82.dakikada Uğur’un köşe vuruşunda Mehmet Çil kafa vurdu. Aykut topu çizgiden kafa ile son anda çıkardı ve MTG’ye gol izni vermedi.

86.dakikada Lefke’den Smart’ın pasında Burak vurdu, top yan direğin dibinden auta gitti.

87.dakikada Semih’in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında Kasım topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

90+3.dakikada Mehmet Güllü Yakup’a yaptığı sert hareket sonrasında direk kırmızı kartla oyun dışına atıldı.

Karşılaşma 2-0 Lefke üstünlüğünde sona erdi.