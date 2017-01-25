Lefkeli taksiciler güvende ama ekmek aslanın ağzında

Gazimağusa’da taksicileri hedef alan saldırılara bir yenisinin eklenmesi ile ülke genelindeki taksicilerde tedirginlik üst boyuta taşındı. Lefke’de bugüne kadar taksicileri hedef alan bir saldırı olmadı ama onlar da gündelik sorunlarla boğuşuyor

Gürsel KARAGÖZLÜ

Taksicilerin kendini güvende hissettiği sayılı bölgelerden biri Lefke. Taksi esnafı, bölgenin küçük olması ve herkesin birbirini tanıması nedeniyle çalışırken can emniyeti açısından kendilerini daha fazla güvende gördüklerini anlatıyor. Ama iş eve ekmek götürmeye geldiği zaman Lefke bölgesi taksicileri de dert küpü.

Bölge taksicileri, toplu taşıma araçlarının güzergahlarından çıkıp taksi gibi çalışması, kaçak taksiciliğin artması nedeniyle eve ekmek götürmekte zorlanıyor. Lefke – Gemikonağı Taksiciler Birliği Başkanı Akan Özüorçun ve taksiciler, yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir toplu taşıma araçlarının kendilerine yasal olarak belirlenen güzergâhlarından çıkarak taksi gibi çalışmalarından dolayı mağdur olduklarını belirtti. 2000 yılının başlarında önce dolmuşların kuralları ihlal etmeye başladığını anlatan taksiciler normal olarak dolmuş seferleri şehirlerarası olup, köy kasaba içlerine girmelerinin kanunsuz olduğunu savundu.

Taksiciler ne dedi?

Mahmut Başavcı: Otobüs, minibüs, dolmuşların duraktan durağa yolcu alması gerekirken evlerden de yolcu almalarıdır. Bunun yanında Lefke Avrupa Üniversitesi ( LAÜ) okuldan Güzelyurt’a Lefke’ye ve diğer yerlere sabah saatlerinden gece yarısına kadar otobüslerini çalıştırması ve yolcuları taşımasındandır. Bunlara ek olarak da bölgedeki bazı marketler 50 TL üzerinde alış veriş yapan müşterilerini evlerine kadar taşımasından kaynaklanmaktadır. Yerli halkın herkesin arabası vardır. Yerli halktan pek müşterimiz yoktur. Müşterilerimiz öğrenciye baplıdır. Öğrencilerde okul otobüsleri ve marketçilerin arabaları ile taşınmakta olduğundan bizlere çok acil işi olup da o saatte otobüs, minibüs ve dolmuş bulamayan müşterilerdir. Ya da gece yarısından sonra araba bulamayan müşterilerdir. Sorunlarımızın çözülmemesinden dolayı geçmiş yıllarda taksilerimiz ile eylem yaptık. Ancak yinede sorunlarımıza çözüm bulamadık. İlgili devlet yetkililerinden sorunlarımıza çözüm bulunmasını bekleriz. LAÜ yönetiminden de okul içerisine girerek müşteri alabilmemizin sağlanması bekleriz. Zaman zaman duraktan durağa yolcu taşıması gereken araçların evlerden yolcu aldıklarını Polise bildiriyoruz. Polis gerekli şikayetimizi alıyor ve bu araçları kontrol ettiğinde o araçların izin belgelerinde her yerden alabilir yazdığından Polis de bu başıbozukluğa engel olamıyor.

Mehmet Omorfolu: Son yıllarda işlerimiz çok düştü. Bölgemizdeki büyük marketler 50 TL üzerinde alış veriş yapan müşterileri evlerine taşıyorlar. Okul içine bizler taksimiz ile giremezken Otobüs, Minibüsler girmektedir. Bu Otobüs ve minibüsler güzergah üzerindeki duraklardan yolcu alıp bindirmesi gerekirken bunu yapmıyorlar ve evlerden taksiymiş gibi yolcu taşımacılığı yapar. KIB-HAS hava alanına yolcu taşımacılığı yapar. Onlarda taksici gibi işlediklerinden biz taksicilere pek iş kalmıyor. Sürüş ehliyetimizi, Aracın tüm evraklarını günü gününde borçlanarak çıkartmaktayız. Ama izin makamı defalarca kendilerine sorunlarımız aktarmamıza rağmen bizlerin sorunlarına çözüm bulmazlar. İki ay önce taksiciler olarak izin makamına gittik ve sorunlarımızı aktardık. Halen çözüm bulamadılar. Başka bölgelerde taksicilere karşı işlenen suçlar olduğunu duyarız. Bizim bölgede herkes herkesi tanıdığından bölgede bu gibi sorunlar yaşanmadı.

Sinan Değirmenci: “Gemikonağında yaklaşık iki yıla yakındır bir taksicinin yanında taksicilik yapmaktayım. Bu aralar müşteri sıkıntısı çok. Dolmuş, otobüsler duraktan durağa değil, müşteriyi gördükleri yerden alarak evlerine kadar götürüyorlar. Taksici gibi işliyorlar. Müşteri azlığından ustam benim paramı bile çıkartamıyor. Bizde isteriz ki bir şeyler çıkartalım ki ustamız da bir şeyler kazansın. Ama otobüs, minibüs şirketlerinin taksi gibi çalışmasından tam anlamı ile iş yapamıyoruz. Başka bir sorunumuz halkımız çok rahattır ve arabalarını olur olmaz yere taksi duraklarına veya çevresine park edip ayrılıyorlar ve bundan dolayı da sıkıntı yaşıyoruz.

Yılbay Sıdal: Lefke’de 17 yıldan beridir taksiciyim. Lefke’de taksicilerin belirgin bir durağı yoktur. Yetkililerden bir taksi durağımız olmasını isteriz. LAÜ’nün servisleri saat başı öğrenci taşımacılığı yapar, belediye sınırları içerisinde duraktan durağa yolcu taşımaları gerekirken evlere taksici gibi servis yaparlar. Yollarımız bozuk araçlarımız zarar görür. Bu konularla ilgili birliğimiz yetkililer ile görüştü ve yıllardır bu sorunlarımıza çözüm bulunamadı. Bunca yıldır bölgede taksiciyim taksici müşteri arasında tartışma, kavga ve olay olduğunu görmedim. Bazı şehirlerde bu gibi olayların olduğunu duyarız. Ama bizim bölgemizde bu olaylar yaşanmadı.

Akan Özüorçun: Lefke bölgesinde taksicilerin birçok sorunları vardır. Bunların başında bölgedeki Otobüs, Minibüslerin durak harici yolcu taşımacılığı yapmasıdır. Bu konuda iki ay önce izin makamı ile görüşmeler yaptık ve sorunlarımıza çözüm bulunmasını talep ettik. Ancak çözüm bulamadık. Bayındırlık ve Ulaştırma bakanı Kemal Dürüst’den daha önce aldığımız randevuyu bugün 24 Ocak’ta gerçekleştirdik. Bakana sorunlarımızı aktardık. Bakan kendisine aktardığımız sorunları bir hafta içerisinde çözümleyeceğini söyledi. Bu konuda bakanın verdiği sözün gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Geçtiğimiz akşam Mağusa’da bir taksicinin yaralandığını öğrendik. Bunu kınıyoruz. Bugüne kadar bizim bölgemizde taksicilere karşı darp, şiddet olayı yaşanmadı. Yaşanmamasını da diliyoruz.