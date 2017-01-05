05 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Lefke’de köpek katliamı

Tarih:
Bir yorum bırakın
13 Görüntüleme
Lefke’de köpek katliamı
Haber İçi Üst

 

Lefke ilçesine bağlı Gemikonağı bölgesinde, önceki gün bir çok köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek öldürüldü. Hayvan sahiplerinin tepki gösterdiği olayda bazı vatandaşlar yollara atılan zehirleri temizlemek için seferber oldu. Atılan zehirlerden dolayı köpeği zehirlenen Muharrem Hun konu ile ilgili gazetemizi arayarak şikayette bulundu.

 

Hun: Bu katliama tepki göstermeliyiz

 Yaşanılan olayda köpeklerini kaybeden Muharrem Hun geçtiğimiz gün etrafa atılan zehirler nedeniyle Gemikonağı ve Bağlıköy’de birçok köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü söyledi. Gemikonağı ve Bağlıköy’de çok sayıda sokak köpeğinin bulunduğunu söyleyen Hun, “benim köpeklerimi de zehirlediler” dedi. Son zamanlarda etrafa atılan zehirlerle bu köpeklerin yok olduğunu söyleyen Hun, zehirlenen bazı köpekleri tedavi edip hayata kazandırdıklarını aktardı.

Bölgede çok sayıda duyarlı kişinin bu köpek katliamına tepki koyduğunu söyleyen Hun, yetkililerin bir an önce tedbir almasını istediklerini belirtti. Gemikonağında zehirlenen köpeklerin Lefke Belediyesi halı saha ve çocuk parkı yakınlarında olduğundan söyleyen Hun halı sahada ve çocuk parkında oynayan çocukların da tehlike altında olduklarından söz etti

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil