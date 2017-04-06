Lefke’de bazı yerler yarın 6 saat elektriksiz kalacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Lefke’de bazı yerlere yarın 6 saat boyunca elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 – 15.00 saatleri arasında Lefke’nin merkezine, Taşköy’e, Aplıç’a ve bu bölgedeki tesislerle su motorlarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği ifade edilirken, Kıb-Tek vatandaşlara şebekede her an elektrik varmış gibi dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.