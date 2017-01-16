Lefke ve Yalova “SOS” verdi

Futbolda takımlar devre arası hazırlıklarına devam ederken bir yandan da hazırlık maçlarıyla form tutmaya çalışıyor

BİNATLI VE LAPTA GALİP:

Bostancı’da dün iki hazırlık maçı oynandı. Süper Lig ekiplerinden Binatlı konuk ettiği Lefke’yi 3-1 yenerken Yalova ise evinde 1. Lig ekibi Lapta’ya 2-1 mağlup oldu

Mustafa BAHADIR

Futbolda takımlar devre arası hazırlıklarına devam ederken bir yandan da hazırlık maçlarıyla form tutmaya çalışıyor.

Bostancı Yakup Özorun Stadı’nda dün oynanan hazırlık mücadelesinde Binatlı, Lefke’yi 3-1 mağlup etti. Hakem Utku Hamamcıoğlu’nun yönetti maçta ilk devre Binatlı’nın denemek için ülkemize getirdiği Ofer’in golüyle 1-0 sona erdi. İkinci devrede Lefke Yakup ile skoru 1-1 yaptı. Daha sonra maça ağırlığını koyan Binatlı, Ofer ve serbest vuruştan Emek’in golleri ile sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

Hazırlık maçında her iki takımda yeni transferlerini ve denemeye aldığı futbolcuları görme imkanı buldu.

Bostancı Fikri Karayel Stadı’nda ise dün oynanan bire diğer hazırlık karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Yalova ile 1.Lig Beyaz Grup takımı Lapta karşılaştı.

Lapta, Yalova’yı Yasin ve Salih’in golleri ile 2-1 mağlup ederek moral depoladı.

(Fotoğraf: Gürsel KARAGÖZLÜ)