Lefke madencilerini unutmadı  

1948 yılında Lefke’de gerçekleşen büyük maden grevi unutulmadı. Greve katılan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların da yer aldığı anma töreni Lefke’de yapıldı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke Belediyesi ve Sol Kıbrıs Sorunu Komitesi katkıları ile düzenlenen “1948 Büyük Maden İşçileri Grevi Konferans ve Belgesel gösterimi” Lefke’de gerçekleşti.

Maden grevine katılan 97 Yaşındaki Kıbrıslı Türk Hasan Esentaş ve 91 yaşındaki Menalous isimli Kıbrıslı Rum’un buluşması da etkinliğe ayrı bir renk kattı. Her iki grevci madenci etkinlikte anılarını tazeledi.

Grevci madencilere güneyde örgütlü PEO sendikası tarafından grevi simgeleyen kırmızı karanfil takdim edildi.

Etkinliğin merkezi Lefke çarşı

Etkinliğe katılanlar Lefke çarşı merkezinde toplandı, daha sonra Lefke’deki maden ocakları ziyaret edildi.

Ardından, Lefke Atatürk Kültür Merkezinde ( AKM) yapılan etkinliğe geçildi. Etkinlikte Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Dev-İş başkanı Hasan Felek ve PEO temsilcisi Mihalis Papanicolaou açılış konuşması gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarında, 69 sene önce, 125 gün boyunca daha iyi bir yaşam ve çalışma koşulları için zorlu koşullarda ortak mücadele veren Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum çalışanların mücadelesi anıldı.

Grev süresince kararlılıkla devam edilen hak arayışlarını o günleri yaşayan o mücadelede bulunanların sözleri ile daha anlamlı bir anma gününe dönüştü.

Etkinliğe renk kattılar

Kıbrıslı Türk Hasan Esentaş ve Kıbrıslı Rum Manelous isimli maden işçileri de etkinliğe katılarak 69 yıl önceki grevle ilgili anılarını paylaştı.

Gelecek nesillere ışık tutacak olan belgesel ve hak arayışı için çok zor koşullarda geçirilen günlerden anılarla gerçekleştirilen organizasyon aynı zamanda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların tam anlamı ile kardeşlik çerçevesinde emperyalist güçlere karşı verilen ortak mücadeleyi anlatıldı.

Etkinlikte Rum sanatçı Andurulla Shati ve arkadaşları müzik dinletisi sundu. Sunulan Müzik dinletisinde 1948 yılında yapılan grevde Madenciler için bestelenen Madenciler şarkısı da seslendirildi.

Kıbrıs’ta Lefke’de 1948 yılında ilk defa gerçekleşen Türk ve Rumların ortak yaptığı olan madenci işçilerin grevini ve tarihini anlatan belgesel izlenirken oldukça duygusal anlar yaşandı.