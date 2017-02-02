Lefke İçin Ne Düşünüyorsunuz?

27 Aralık 2016’da oybirliği ile Lefke ilçe oldu.

Oylamaya kaç kişi katıldı bilemiyoruz ama oybirliği önemli.

Yeni yıl ile birlikte Lefke artık 6. İlçe.

Bu girişim şimdilik ham da olsa Lefke için bir adım.

Siyasetçi durumdan pekala memnun.

Hükümet Lefke’ye ezik gitmeyecek.

E haliyle kabine üyeleri de rahatça cirit atacak.

Bittabi oybirliğini sağlayan muhalefet de keza.

Hasılıkelam siyasetçi, oybirliğinin acısını fena çıkaracak.

Bu yüzden Lefke’li limonataları hazır etsin şimdiden.

Oy fırsatçılarının kapıyı tıklatması yakındır.

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Büyükannem “gelelim meselin hesabına” derdi.

İşin esprisi bir yana meselin hesabına gelmek lazım.

Sorunsalı koyup, bu noktada akıl yormak lazım.

Lefke’nin ilçe olması ile kazancı ne olacak?

Lefke’li ilçe olmak farkını nasıl ayrıdedecek?

İlçe olan Lefke ile olmayan Lefke’nin farkı ne olacak?

Bu noktada temel sorunsalımız tabi ki Lefke’ye dair.

Lefke’yi ilçe yaparak ne murat edilmişti acaba?

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Lefke, güzel bir üniversiteye sahip.

Turistik bazda bakir bir yöre.

Temiz havası, dağ ve denizi ile potansiyeli de mevcut.

10 bine yakın bir öğrenci gücü hazır.

Bölgesi için enerjisi olan akademik kadro da var.

Bunlara ek, Osmanlı evleri, narenciyesi muhteşem.

Uluslararası bir isim Şeyh Nazım markasına da sahip.

Halihazırda yavaş şehir/cittaslow etiketi de elde.

Yani Lefke’de helva için gerekli herşey var.

Un da hazır, şeker de hazır.

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Hükümet ilçe kararının ertesi günü çıkarma yapmıştı.

Tarih, kültürel doku ve yatırıma dair önemli sözler edildi.

Ama en önemli vurgu cittaslow adına yapıldı.

Yatırımlar, cittaslow kriterlerine uygun olacak dendi.

Amma velakin icra başı bunu söylüyorsa bize de sormak düşer.

Mesela cittaslow kriterleri hakkında bilgi mevcut mu?

Cittaslow’daki en önemli maddenin çevre olduğu biliniyor mu?

Sürdürülebilir bir çevre politikası koşul olması gibi.

Yada organik tarımın olmazsa olmazlığı.

Ve biyomimarinin teşvik edilmesinin şart olduğu.

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Lefke’nin gelişmemişliği 42 yıldır ilçe olmadığı ile alakalı değil.

Lefke’nin hali, Kuzey Kıbrıs’ımızın hali gibi.

Ama Lefke ilçe oldu ve gelişecek diyenlere soralım hade.

Parmak kaldırırken, kendinizi mi Lefke’yi mi düşündünüz?

Lefke’yi düşündük diyorsanız, planlarınızı bilmek istiyoruz.

Mesela, cittaslow ne demek gerçekten biliyor musunuz?

Lefke’nin turizmi için ne yaptığınızı öğrenmek istiyoruz.

Cittaslow Lefke için hangi girişimleri başlattığınızı duymak istiyoruz.

Bu arada yanlış anlaşılmasın.

Lefke’ye oy veren her parti için bu geçerli bu merak.

Hani seçim zamanı yol düşer diye önceden uyarmak vazifemiz.

Çalacağınız her kapının ardından bu sorularla karşılacaksınız da…