Lefke dereleri aktı, üreticinin yüzü güldü

Ülkeyi etkisi altına alan bereketli yağışlar sonucu akmaya başlayan Lefke ve bölgesindeki dereler göletleri beslemeye başladı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Kurak geçen 2016 yılından sonra, Lefke’de Maratasa ve Madenli dereleri ile Çamlıköy’de Karkot deresinin akması üreticilerin yüzünü güldürdü.

1960’lı yıllarda, Lefke Kasabasının güney kısmına inşa edilen ve şu anda Güney’de kalan Lefke Barajı bereketli yağışlar sonucu dolup taşınca Lefke Maratasa deresi suya kavuştu.

Lefke Barajı ara bölgede kalmasına rağmen topladığı su BM gözetiminde bakımı yapılan borularla Lefke’deki bahçelerin sulanmasında kullanılıyor.

Kış aylarında Trodos dağlarına yağan yağmur ve biriken karın erimesi ile baraj doluyor. Son dönemde adayı etkisi altına alan yağışlı hava ile baraj dolup taşınca Maratasa deresi geldi.

Dereden gelen su 1990’lı yılında beri beton su kanalları ile Lefke’deki regülatörde, Çamlıköy’den akan Kargot deresi de Çamlıköy regülatöründe toplanarak bir kanalda birleştirilerek Güzelyurt barajına taşıyor.

Güzelyurt barajına taşınan su ise yer altı kaynaklarını besleyerek tuzlanmanın azalmasına hizmet ediyor.

Madenli derenin beslediği Gemikonağı göledi ise kurak yazın ardından son günlerde artan yağışlarla ilk kez su almaya başladı.

Derenin getirdiği su yüzeyden gölede akmasa da yer altından göledi beslemekte ve gölette gözle görülür bir su birikimi ortaya çıktı.