Lefke altyapıya önem veriyor

Süper Lig’in Batı Bölgesi ekiplerinden Lefke, alt yapı çalışmalarına da önem veriyor.

Gürsel KARAGÖZLÜ

Arılar, Minikler ve Yıldızlar olmak üzere 3 ayrı grupta toplam 120 geleceğin futbolcu adayı, Alt Yapı Sorumlusu Mustafa Refet Zeybek ve Genel Koordinatör Kazım İrdem yönetiminde Lefke’nin eski futbolcuları Turgay Ufuk, Azmi Coşkun, Aytun Gazi ve Bilgin Müezzin nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan turnuvalarda birçok başarı elde eden minikler ileriki yıllarda A2 ve A takımına katılarak Kıbrıs Türk futboluna hizmet etmek için yetiştiriliyor.

Lefke Türk Spor Kulübü’nün gösterdiği ilgiye duyarsız kalmayan miniklerin aileleri de antrenmanları ve Lefke takımının kendi sahalarında oynadığı maçları takip ediyor.

Süper Lig’in 14. haftasında Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadı’nda oynanan ve 2-2 eşitlikle sonuçlanan Lefke-Binatlı maçının devre arasında minik futbolcular, antrenörler Kazım İrdem ve Turgay Ufuk yönetiminde, penaltı yarışması yaparak izleyenlere keyifli bir devre arası yaşattılar.

Penaltı atışları sonucunda Ali Uysal tüm penaltı atışlarını gole çevirerek yarışmanın birincisi oldu.