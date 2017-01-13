13 Ocak 2017

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LAÜ’de yetkili sendika Memur-Sen oldu

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LAÜ’de yetkili sendika Memur-Sen oldu
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Lefke Avrupa Üniversitesi’nde yapılan referandum sonucunda yetkili sendika Kıbrıs Türk Memur Sendikası oldu.

Gürsel KARAGÖZLÜ

LAÜ’de yetkili sendikanın tespiti için, dün, Memur-Sen ile Birleşik Kamu, Kooperatif, Tarım ve Diğer Sanat ve Hizmetler Emekçileri Sendikası (Emek-İş) arasında referandum gerçekleştirildi. Çalışma Bakanlığı temsilcisi olarak Sendikalar Mukayyidi Kemal Can gözetiminde gerçekleştirilen referandumda, 193 üniversite çalışanından 183’ü referandumda oy kullandı.

Büyük bir olgunluk içerisinde gerçekleşen referandum sonucunda Memur-Sen 91oy, Emek-İş de 86 oy alırken, 6 oy geçersiz sayıldı.

Referandum sonucunda 1 Ocak tarihinden itibaren LAÜ’de yetkili sendika Kıbrıs Türk Memur Sendikası ( Memur-Sen ) olacak.

Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu yaptığı açıklamada, LAÜ’de çalışan idari personelin yetki verdiği sendika Memur-Sen’in, 2011’de aldığı yetkiyi dün yapılan referandumda yeniden aldığını belirterek, Memur-Sen’in 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2018 yılları için yeniden yetkili sendika olarak belirlendiğini kaydetti. Mındıkoğlu, Memur-Sen, sendikalarına sahip çıkan çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını daha ileriye götürmek için Lefke Avrupa Üniversitesi Yönetimi ile önümüzdeki günlerde Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlayacaklarını açıklayarak,başlattıkları hizmet şemasını tamamlamak için görev talep ettik ve çalışanlardan onay aldıklarını söyledi

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Havadis Gazetesi

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