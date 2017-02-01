LAÜ uzatma sever: 87-82

Lefke Avrupa Üniversitesi normal süresi 76-76 biten maçta Girne Üniversitesi’ni 87-82 mağlup etti

CROCKETT HASTANELİK OLDU: Girne Üniversitesi’nin ABD’li şutörü Crockett maça gelirken otobüsün bir tümseğe çarpması sonucu başını tavana vurdu. ABD’li oyuncu, Cengüz Topel Hastanesine gönderildi ancak burada bir şey çıkmadı. Girne yetkililer, YDÜ Hastanesi’nden ambulans getirerek oyuncuyu buraya götürdüler

Yer: LAÜ Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sıradr, Hatice Ersözlü

LAÜ: Çağakan (5), Knight (32), Onana, Kemal, Benon (5), Görkem, Filip (19), Hüseyin (7), Berk (8), Darko (6), Nevzat (5)

GÜ: Diyar (18), Ahmet Dağer (12), Mert (12), Tom Bush (23), Peter (17), Ferit (17), Kaan

1.periyot: 16-18

İlk yarı: 32-40

3.periyot: 59-54

Noırmal süre: 76-76

Gürsel KARAGÖZLÜ

Gecenin bir diğer mücadelesinde ise Lefke Avrupa Üniversitesi uzatmaya giden maçta Girne Üniversitesi’ni norma süresi 76-76 biten maçta 87-82 yenerek ikinci sıraya yükseldi.

Maça turkuaz beyazlılar etkili başlasa da maç öncesi talhiszi bir şekilde sakatlanan Crockett’ı maç boyuna aradı.

Maçın ilk yarıs karşılıklı basketlerle geçiliriken Girne Üniversitesi Lefke Avrupa Üniversitesi önünde ilk yarıyı 40-32 önde bitirdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Lefke oldu ve bu bölümde Knight’ın basketleri ve takım savunmaının iyi yapılması ile önce eşitliği ardından da öne geçerek üçüncü periyotu 59-54 önde geçti.

Karşılaşmanın son periyotu büyük çekişmeye sahne oldu. Bu zorlu maçın son bölümüne Girne önde girse de LAÜ zor da olsa eşitliği yakaladı ve maçın normal süresi 76-76 berabere tamamlandı. Uzatmada ise daha iyi oynayan Lefke Avrupa Üniversitesi bu zorlu maçı kazanarak puanını 17’ye çıkardı ve 2.sıraya yükseldi. LAÜ’de Knıght 32 sayı ile geceye damga vurdu.

Crockett hastanelik oldu

Girne Üniversitesi’nin ABD’li şutörü Crockett maça gelirken otobüsün bir tümseğe çarpması sonucu başını tavana vurdu. ABD’li oyuncu, otobüs içinde fenalaşınca Cengiz Topel Hastanesine götürüldü. Burada yapılan kontrollerden sonra doktorun, Crockett’ı Lefkoşa’ya sevk etmesi ile YDÜ Hastanesi’nden gelen ambulans ile Lefkoşa’ya getirildi. Crockkett, YDÜ Hastanesi’ne götürüldü ve burada Tomografi çekildi ancak bir bulguya rastlanmadı.

SPOR FOTO/LAÜ (Fotoğraf: Gürsel KARAGÖZLÜ)