10 Şubat 2017

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Lara, 3 yaşında

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Lara, 3 yaşında
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Meryem Uzerli, 3 yaşına gelen kızı Lara’nın doğum gününü sosyal medya hesabından yazdığı duygusal notla kutladı.

Meryem Uzerli, Can Ateş’ten olan kızı Lara’nın 3. yaş gününü duygusal satırlarla kutladı. Gözünden sakındığı Lara’nın fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu şu notu düştü:

“SEN DOĞDUN, BEN DE DOĞDUM”

“Sen benim için en büyük hediyemsin, benim en büyük aşkım, benim her şeyim, birinci saniyeden itibaren bana güç veren… Hiç bir cümle seni ne kadar derinden sevdiğimi anlatamaz… Senin doğum gününde ben de doğdum. Bütün annelere de içten selamlarımı gönderiyorum… İyi ki doğdun LARA’cım…

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