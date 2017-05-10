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10 Mayıs 2017

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Lakkotrypis: Türkiye’nin zorlukları enerji planlarını değiştirmeyecek

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Lakkotrypis: Türkiye’nin zorlukları enerji planlarını değiştirmeyecek
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Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis, Kıbrıs’ın Türkiye’nin zorlukları karşısında EEZ’deki sondaj planlarıyla ilerlemeye kararlı olduğunu ve söz konusu şirketlerin belirlendiğini de belirtti.

Lakkotrypis, Konut Enerji Komitesi’yle yaptığı görüşme sonrasında , Halka Açık Doğal Gaz Şirketi (PNGC) tarafından yürütülen bir çalışmanın Kabine’ye gönderileceğini ve böylece yüzer bir LNG terminalinin olasılığının değerlendirileceğini ve bir ihale açıldığını açıkladı.

Kıbrıs’ın enerji planlarının Türk güçlüklerinden etkilenip etkilenmediğini sorgulayan Lakkotrypis, “cevap açık, prosedürler etkilenmiyor” dedi.

Lakkotrypis, sondaj planlarına muazzam planlama ve yatırım yaptıklarını söyleyerek, “bariz olanı yapacağız, artık, egemenlik hakkımıza oynamaktan daha az bir şey yapmayacağız” dedi.

Temmuz ayında delme çalışmalarının planlandığı gibi ilerleyeceğine dair güvence verdi.

Lakkotrypis, Kıbrıs EEZ’deki şirketlerin dünyanın en büyük firmalarından biri olduğunu ve yüksek gerilim bölgelerinde faaliyet gösterdiğini belirtti.

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