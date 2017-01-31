31 Ocak 2017

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KYOFF’ta yeni başkan Denizalp oldu

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KYOFF’ta yeni başkan Denizalp oldu
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Kyrenia Off Road Derneği 2.Olağan Genel Kurulu, geçtiğimiz Cumartesi günü Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalinde gerçekleşti. Genel Kurul sonunda Hakan Denizalp başkanlığa seçildi.

Derneğin ilk başkanı Musa Ersoy ve mali işler sorumlusu Zühtü Cumalıgil’in raporları sunduğu genel kurulda üyeler 2016 sezonunu aklarken, ilk yönetim kurulunda genel sekreterlik görevini yürüten Hakan Denizalp, tek başkan adayı olarak girdiği genel kuruldan onayı alarak derneğin ikinci başkanı oldu. Denizalp, en kısa zamanda yönetim kurulu listesini açıklayacağını belirtti.

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