ABD’nin uçak gemisinin de bulunduğu filoyu Kore açıklarına göndermesiyle hızla tırmanan gerilimde Washington ve Pyongyang’dan peş peşe tehditler geldi. ABD Başkanı Trump, “Kuzey Kore bela arıyor. Eğer Çin yardım etmeye karar verirse, bu harika olur. Eğer yardım etmezse, biz onlarsız bu problemi çözeceğiz” dedi.

Kuzey Kore resmi haber ajansında yer alan açıklamada “Oluşabilecek feci sonuçlardan yalnızca ABD’yi sorumlu tutacağız. ABD’nin istediği her türlü savaşa yanıt vermeye hazırız” denildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a yakınlığıyla bilinen bir mareşal ise, devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında “Bize savaş açmaya kalkarlarsa onları yeryüzünden sileriz” dedi.