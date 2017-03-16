Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Arkeoloji Kültürel Miras Konservasyon Merkezi’nin de aralarında yer aldığı proje ile Kuzey Kıbrıs’a ilk Arkeopark yapılıyor.

UKÜ’den verilen bilgiye göre, Arkeoloji Kültürel Miras Konservasyon Merkezi Müdürlüğü’ne sunulan proje ile Kıbrıs’ın yerleşim tarihine önemli katkılar sağlayacak, Tatlısu/Akanthou bölgesine yapılacak Arkeopark açık hava etkinlikleri ile dünyaya açılacak.

İstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve öğretim üyeleri tarafından geliştirilen Arkeopark proje taslağı Tatlısu Belediye Başkanı A. Hayri Orçan ile UKÜ Arkeoloji Kültürel Miras Konservasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Müge Şevketoğlu’na sunuldu.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Şevketoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Tatlısu/Akanthou arkeolojik kazısında elde edilen tüm buluntu ve verilerin daha geniş kitlelere ulaşması, mevcut kültürel mirasın korunarak yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bölgeye, “Arkeopark” yapılması hedeflenmekte.