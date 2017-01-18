Kutup ışıkları en iyi nereden izlenir?

Büyüleyici ve harikulade. Kutup ışıklarını tanımlamak için sık kullanılan iki kelime. Aslında iki farklı türü var: Kuzey yarımkürede oluşanlara kuzey ışıkları veya “Aurora Borealis”, güney yarımkürede oluşanlara güney ışıkları ya da “Aurora Austrails” deniyor.

Kutup ışıkları manyetik kutup etrafında bir kemer şeklinde oluşur. Yükselen ışık Güneş. Kutup ışıkları çoğunlukla İskandinavya, İzlanda, Grönland, Kanada, Alaska ve Kuzey Sibirya bölgelerinde görülüyor.

Güney kutup ışıkları kuzeydekinden daha az ünlü ancak daha az büyüleyici değil. Güney Kutbu çevresinde daha az yaşam alanı var. Bu da daha az görüntülenme noktası anlamına geliyor.

Auroralar, dünyanın manyetik alanıyla güneşin dış tabakası korona arasındaki etkileşim yoluyla ortaya çıkıyor. Güneş rüzgârı yüklü parçacıkları atmosfere üflediğinde korona, parçacıkları bloke eder. Bunların bir kısmı tabakayı geçerek kutup bölgelerindeki hava molekülleriyle çarpışabilir. Bu çarpışma sırasında ortaya çıkan enerji, İzlanda üzerinde olduğu gibi bir görüntü ortaya çıkarıyor.

Polar ışıklarının dört farklı şekli var: Korona, perde, kemer ve bant. Renklere gelince; Yeşil ışık 100 kilometre yükseklikte oksijen atomları tarafından üretiliyor. 200 kilometre yükseklikteki oksijen atomları kırmızı ışık üretir. Azot atomları ise mor ve mavi ışıktan sorumlu.

Ne yazık ki kutup ışıklarını nereden izleyebileceğinizin bir garantisi yok. Biraz şans ve doğru hava koşullarına ihtiyacınız var. Gökyüzü ne kadar açık olursa şansınız bir o kadar artar. Aynı şey karanlık için de geçerli. Zifiri bir gecede kutup ışıklarını görme olasılığı daha yüksek.

Kutup ışıklarını görmek için en iyi yer Kuzey Grönland’daki jeomanyetik kutup boyunca uzanan ‘Aurora oval’ olarak adlandırılan bölge. Ayrıca Kuzey İskandinavya, İzlanda, Grönland, Kuzey Amerika’nın kuzeyi ve Kuzey Sibirya’da yıl boyunca izlenebilir.