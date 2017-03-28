Yasadışı kürtaj davasında ikinci karar: Toplam 11 yıl hapis

Yasadışı kürtaj davasında Fahri Karagözlü 5 yıl, Rasiha Serdaroğlu 4 yıl ve Ayşegül İşbilen 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, 6 sanıklı yasa dışı kürtaj davasında, Dr. Fahri Karagözlü’ye 5, Dr. Rasıha Serdaroğlu’na 4 ve hemşire-ebe Ayşegül İşbilen’e 2 yıl hapislik cezası verdi.

Aralık 2015 ile Şubat 2016 arasında Girne’deTunçbilek Sağlık Hizmetleri Ltd.-Ada Hospital’de meydana gelen hamileliğin yasa dışı sonlandırılması vakalarıyla ilgili bir yılı aşkın zamandır devam eden duruşmalar sonunda karar bugün okundu.

Fatma Şenol başkanlığında, üye yargıçlar Murat Soytaç ve Seran Bensen’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Dr. Mehmet Ali Tunçbilek, Dr. Verda Tunçbilek ve ameliyat hemşiresi Taner Okburan’ın tüm davalardan beraatine; Dr. Fahri Karagözlü, Dr. Rasıha Serdaroğlu ve hemşire-ebe Ayşegül İşbilen’in ise mahkumiyetine karar verdi.

3 sanığın cezaları, Mahkemenin öğleden sonraki oturumunda açıklandı.