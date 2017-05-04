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04 Mayıs 2017

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Kıbrıs

Kurşunlamaya toplam 12 yıl

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Kurşunlamaya toplam 12 yıl
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Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve Ekim 2016 yılında Grand Pasha Casino’nun güvenlik görevlilerine 3 el ateş eden eden Ferhat Kaya 9 yıl Adem Günay 3 yıl hapse çarptırıldı.

Araç içerisinden casinoya yönelik hedef gözetmeksizin 3 el ateş açılmasının ardından şans eseri olayda yaralanan olmazken, tabancadan çıkan kurşunlar eğlence mekânı Tango To Budha önünde park halindeki Ziyaffeddin Algül sorumluluğundaki LY 056 plakalı araca isabet etmişti.

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