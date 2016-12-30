Küresel ısınma kuşları vurdu

İskoçya‘da Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, hava sıcaklığı ortalamalarındaki her 1 derecelik artış, göçmen kuşların yazlık göç bölgelerine normale göre bir gün erken göç ettiğini ortaya koydu.

Araştırmada 5 kıtada yüzden fazla kuş türü incelendi. Bilim insanları bu çalışmada gelecekte kuş türlerinin, çevresel değişikliklerine verecekleri tepkileri tahmin etmeyi amaçladı.

Göç ettikleri bölgelere normale göre birkaç gün erken gelen kuşlar, bu yüzden yiyecek ve barınma alanı gibi hayati kaynaklardan daha kısa sürede faydalanabiliyor.

Göç için uzun süreli yolculuklar yapan kuşların bu yanılgıdan daha az etkilendiği için yaşam alanlarına daha geç ulaşabileceği belirtiliyor. Bu da diğer kuşlara göre kaynaklardan faydalanma konusunda dezavantaj yaratıyor.

Edinburgh Üniversitesi Biyolojik Bilimler bölümünde görev yapan Takuji Usui, birçok bitki ve hayvan türünün aktivitelerinde değişimin ilkbahar ile birlikte başladığına dikkat çekiyor.

Usui, yapılan araştırmayla küresel ısınma nedeniyle göç zamanlarındaki değişikliklerin içyüzünün ve farklı türlerdeki etkilerinin farkına varıldığını belirtiyor.

300 YILLIK KAYITLAR KULLANILDI

Araştırmada göçmen kuş türlerinin 300 yıl öncesine kadar göç verileri kullanıldı.

Çalışmada amatör kuşçular ve gözlemcilerden, 19. yüzyılda yaşayan Amerikan doğabilimci Henry David Thoreau’ya birçok kadar birçok veri yer aldı.