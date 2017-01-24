Kupada eşleşmeler belli oldu

2016-2017 futbol sezonunda toplam 32 takımın mücadele edeceği Koopbank Kıbrıs Kupası’nda, 1.Eleme Turu kuraları dün çekildi

16 TAKIM 2. TURA ÇIKACAK: Kupada 1. eleme turu karşılaşmaları 1 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak ilk turda takımlar “Son 16” takım olarak “2.Eleme Turu”na kalabilmek için mücadele edecek

2.500 TL KATILIM PAYI: Kupaya bu sezon isim sponsoru olan Koopbank, 200 Bin TL’lik katkı koyarken KTFF de 18 Bin TL katkıda bulundu. İlk turda mücadele edecek 32 takıma 2.500 TL’lik katılım payı verilecek ve bu rakam her tur artacak

2016-2017 Futbol Sezonu Koopbank Kıbrıs Kupası 1.Eleme Turu kura çekimi, dün KTFF Ahmed Sami Topcan Salonu’nda gerçekleştirildi ve eşleşmeler belli oldu.

Kupanın ilk turunda, Süper Lig’de yer alan 16 takım ile birlikte 1.Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta ilk devre sonunda puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan 16 takımın katılımıyla toplam 32 takım mücadele verecek.

Hedef “2.Tur”

Kupada 1. eleme turu karşılaşmaları 1 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşmalarda ev sahibi takımlar ve deplasman takımları da belirlenirken sahalar ve saatler ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak ilk turda takımlar “Son 16” takım olarak “2.Eleme Turu”na kalabilmek için mücadele edecek.

Müsabakalarda 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan takım seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

2.500 TL katılım payı

Kupaya bu sezon isim sponsoru olan Koopbank, 200 Bin TL’lik katkı koyarken Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da 18 Bin TL katkıda bulundu.

Kupanın ilk turunda mücadele edecek 32 takıma 2.500 TL’lik katılım payı verilecek.

Bu rakam ilk turun ardından 2.tur, çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere katlanarak artacak.

Koopbank Kıbrıs Kupası 1.Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:

Binatlı-Mehmetçik

Küçük Kaymaklı-Lapta

Tatlısu-Türk Ocağı

Girne Halk Evi-Gençler Birliği

GAÜ Çetinkaya-Esentepe

Yalova-Maraş

Ozanköy-Değirmenlik

Gönyeli-Gençlik Gücü

Mormenekşe-Yeni Boğaziçi

Baf Ülkü Yurdu-Göçmenköy

Doğancı-Lefke

Düzkaya-Cihangir

Yenicami-Merit Alsancak Yeşilova

Doğan Türk Birliği-Mesarya

Serdarlı-Dumlupınar

Akova-Mağusa Türk Gücü