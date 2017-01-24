Kupada eşleşmeler belli oldu

2016-2017 futbol sezonunda toplam 32 takımın mücadele edeceği Koopbank Kıbrıs Kupası’nda, 1.Eleme Turu kuraları dün çekildi
16 TAKIM 2. TURA ÇIKACAK: Kupada 1. eleme turu karşılaşmaları 1 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak ilk turda takımlar “Son 16” takım olarak “2.Eleme Turu”na kalabilmek için mücadele edecek
2.500 TL KATILIM PAYI: Kupaya bu sezon isim sponsoru olan Koopbank, 200 Bin TL’lik katkı koyarken KTFF de 18 Bin TL katkıda bulundu. İlk turda mücadele edecek 32 takıma 2.500 TL’lik katılım payı verilecek ve bu rakam her tur artacak
2016-2017 Futbol Sezonu Koopbank Kıbrıs Kupası 1.Eleme Turu kura çekimi, dün KTFF Ahmed Sami Topcan Salonu’nda gerçekleştirildi ve eşleşmeler belli oldu.
Kupanın ilk turunda, Süper Lig’de yer alan 16 takım ile birlikte 1.Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta ilk devre sonunda puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan 16 takımın katılımıyla toplam 32 takım mücadele verecek.
Hedef “2.Tur”
Kupada 1. eleme turu karşılaşmaları 1 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşmalarda ev sahibi takımlar ve deplasman takımları da belirlenirken sahalar ve saatler ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak ilk turda takımlar “Son 16” takım olarak “2.Eleme Turu”na kalabilmek için mücadele edecek.
Müsabakalarda 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan takım seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.
2.500 TL katılım payı
Kupaya bu sezon isim sponsoru olan Koopbank, 200 Bin TL’lik katkı koyarken Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da 18 Bin TL katkıda bulundu.
Kupanın ilk turunda mücadele edecek 32 takıma 2.500 TL’lik katılım payı verilecek.
Bu rakam ilk turun ardından 2.tur, çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere katlanarak artacak.
Koopbank Kıbrıs Kupası 1.Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:
Binatlı-Mehmetçik
Küçük Kaymaklı-Lapta
Tatlısu-Türk Ocağı
Girne Halk Evi-Gençler Birliği
GAÜ Çetinkaya-Esentepe
Yalova-Maraş
Ozanköy-Değirmenlik
Gönyeli-Gençlik Gücü
Mormenekşe-Yeni Boğaziçi
Baf Ülkü Yurdu-Göçmenköy
Doğancı-Lefke
Düzkaya-Cihangir
Yenicami-Merit Alsancak Yeşilova
Doğan Türk Birliği-Mesarya
Serdarlı-Dumlupınar
Akova-Mağusa Türk Gücü