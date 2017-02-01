Kupa zamanı

2016-2017 Futbol Sezonu Koopbank Kıbrıs Kupası 1.Eleme Turu karşılaşmaları bugün başlıyor

BUGÜN 15, YARIN 1 MAÇ: Kupada bugün 15, yarın ise tek maç oynanacak. Tüm karşılaşmalar saat 14.00’te başlayacak. Toplam 32 takımın tek maç eleme sistemine göre mücadele edeceği kupanın 1.Eleme Turu sonunda 16 takım adını bir üst tura yazdıracak

2016-2017 Futbol Sezonu Koopbank Kıbrıs Kupası 1.Eleme Turu karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak. Kupada bugün 15 yarın ise tek maç yapılacak. Tüm karşılaşmalar saat 14.00’te başlayacak.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan karşılaşmalarda 90 dakikalık normal süre sonunda eşitlik bozulmazsa 15’er dakikadan oluşan iki uzatma bölümüne geçilecek. Uzatma bölülmelerinde eşitlik bozulmazsa turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Toplam 32 takımın mücadele edeceği kupanın 1.Eleme Turu sonunda 16 takım adını bir üst tura yazdıracak.

KOOPBANK KIBRIS KUPASI 1. ELEME TURU PROGRAMI ;

BUGÜN:

ZÜMRÜTKÖY SAHASI BİNATLI-MEHMETÇİK FERHAT TUNA

LEFKOŞA ŞHT. HÜSEYİN RUSO STADI K. KAYMAKLI-LAPTA SERDAR BİLGİMER

BEYLERBEYİ DR. ALİ ÖZSOY STADI TATLISU-T. OCAĞI UTKU HAMAMCIOĞLU

ALSANCAK M.HİDAYET ÇAĞLAR STADI G.H. EVİ-G. BİRLİĞİ OSMAN KÜÇÜK

BOSTANCI FİKRİ KARAYEL STADI YALOVA-MARAŞ FEHİM DAYI

OZANKÖY MUSTAFA ÖZKAYIM STADI OZANKÖY-DEĞİRMENLİK MEHMET SEZENER

GÖNYELİ STADI GÖNYELİ-G. GÜCÜ MEHMET MALEK

MORMENEKŞE CEMAL BALSES STADI MORMENEKŞE-Y. BOĞAZİÇİ KEREM ERAN

BOSTANCI YAKUP ÖZORUN STADI B.Ü. YURDU-GÖÇMENKÖY SERKAN DURMAZ

LEFKE 16 AĞUSTOS STADI DOĞANCI-LEFKE ÖMER DOĞRU

ÇATALKÖY NİHAT BAĞCIER STADI DÜZKAYA-CİHANGİR HASAN ERİŞ

LEFKOŞA ATATÜRK STADI YENİCAMİ-M.A. YEŞİLOVA HÜSEYİN ÖZKAN

GİRNE 20 TEMMUZ METE ADANIR STADI D.T. BİRLİĞİ-MESARYA ŞAKİR AZİZOĞLU

SERDARLI 14 AĞUSTOS SAHASI SERDARLI-DUMLUPINAR EVREN KARADEMİR

GÖRNEÇ ÜÇ ŞEHİTLER STADI AKOVA-M.T. GÜCÜ ALİ ÖZER

YARIN:

LEFKOŞA ATATÜRK STADI GAÜ ÇETİNKAYA-ESENTEPE HÜSEYİN EYYÜPLER