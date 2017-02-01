01 Şubat 2017

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Kupa zamanı

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Kupa zamanı
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2016-2017 Futbol Sezonu Koopbank Kıbrıs Kupası 1.Eleme Turu karşılaşmaları bugün başlıyor

BUGÜN 15, YARIN 1 MAÇ: Kupada bugün 15, yarın ise tek maç oynanacak. Tüm karşılaşmalar saat 14.00’te başlayacak. Toplam 32 takımın tek maç eleme sistemine göre mücadele edeceği kupanın 1.Eleme Turu sonunda 16 takım adını bir üst tura yazdıracak

 

2016-2017 Futbol Sezonu Koopbank Kıbrıs Kupası 1.Eleme Turu karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak. Kupada bugün 15 yarın ise tek maç yapılacak. Tüm karşılaşmalar saat 14.00’te başlayacak.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan karşılaşmalarda 90 dakikalık normal süre sonunda eşitlik bozulmazsa 15’er dakikadan oluşan iki uzatma bölümüne geçilecek. Uzatma bölülmelerinde eşitlik bozulmazsa turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Toplam 32 takımın mücadele edeceği kupanın 1.Eleme Turu sonunda 16 takım adını bir üst tura yazdıracak.

 

Koopbank Kıbrıs Kupası (1)

KOOPBANK KIBRIS KUPASI 1. ELEME TURU PROGRAMI ;

 

BUGÜN:

ZÜMRÜTKÖY SAHASI  BİNATLI-MEHMETÇİK  FERHAT TUNA

LEFKOŞA ŞHT. HÜSEYİN RUSO STADI  K. KAYMAKLI-LAPTA  SERDAR BİLGİMER

BEYLERBEYİ DR. ALİ ÖZSOY STADI  TATLISU-T. OCAĞI  UTKU HAMAMCIOĞLU

ALSANCAK M.HİDAYET ÇAĞLAR STADI  G.H. EVİ-G. BİRLİĞİ  OSMAN KÜÇÜK

BOSTANCI FİKRİ KARAYEL STADI  YALOVA-MARAŞ  FEHİM DAYI

OZANKÖY MUSTAFA ÖZKAYIM STADI  OZANKÖY-DEĞİRMENLİK  MEHMET SEZENER

GÖNYELİ STADI  GÖNYELİ-G. GÜCÜ  MEHMET MALEK

MORMENEKŞE CEMAL BALSES STADI  MORMENEKŞE-Y. BOĞAZİÇİ  KEREM ERAN

BOSTANCI YAKUP ÖZORUN STADI  B.Ü. YURDU-GÖÇMENKÖY  SERKAN DURMAZ

LEFKE 16 AĞUSTOS STADI  DOĞANCI-LEFKE  ÖMER DOĞRU

ÇATALKÖY NİHAT BAĞCIER STADI  DÜZKAYA-CİHANGİR  HASAN ERİŞ

LEFKOŞA ATATÜRK STADI  YENİCAMİ-M.A. YEŞİLOVA  HÜSEYİN ÖZKAN

GİRNE 20 TEMMUZ METE ADANIR STADI  D.T. BİRLİĞİ-MESARYA  ŞAKİR AZİZOĞLU

SERDARLI 14 AĞUSTOS SAHASI  SERDARLI-DUMLUPINAR  EVREN KARADEMİR

GÖRNEÇ ÜÇ ŞEHİTLER STADI  AKOVA-M.T. GÜCÜ  ALİ ÖZER

 

YARIN:

LEFKOŞA ATATÜRK STADI  GAÜ ÇETİNKAYA-ESENTEPE  HÜSEYİN EYYÜPLER

 

 

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