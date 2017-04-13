Kupa KKTC’de

Avrupa Kupası’nın sahibi olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı oyuncuları bugün saat 15:00’de kupa ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi

FIBA Kadınlar Eurocup’ta ülkemizi temsil eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, final son maçında Bellona AGÜ’yü 63-58 mağlup ederek Avrupa Kupasının sahibi oldu. Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye Kupasının ardından Avrupa tarihine de adını yazdıran ilk Kıbrıs Türk takımı olmayı başardı.