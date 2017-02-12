Kupa “Bahane”, kaleci Çayan “Şahane”

Her ne kadar tam kadro sahaya çıkmış olsalar da akılları, Ocak ile çarşamba günü oynayacakları kupa maçında olduğu sergiledikleri futboldan belli olan Doğan Türk Birliği ile “Çıkmadık candan umut kesilmez” parolasıyla mücadelesini sürdüren Değirmenlik arasındaki “Kalite” adına vasatın üstüne çıkmayan karşılaşmayı, yaptığı kurtarışlarla takımını adeta sırtlayan kaleci Çayan’lı Değirmenlik 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın ilk devresine, her iki takım da kontrollü başladı. Ancak Doğan Türk Birliği, dakikalar ilerledikçe rakibine nazaran daha fazla oyuna hakim olmaya ve rakip yarı alanda daha fazla görünmeye başladı. Bunun sonucunda da oyunu rakip alana yıktı. Ön libero Raheem’in yanı sıra, kanatlardan; Salih ve Aydın’ın önderliğinde, Joel, Kenan ve Selim’e gol yolları hazırlama gayreti içerisine girdi. Ancak yapamadı.

Karşılaşmayı; yenemezsem yenilmeyeyim düşüncesi içerisinde beraberliği birinci hedef olarak kabullenen bir tempoda sürdüren Değirmenlik ise, çakılı tuttuğu Gençali, Sercan ve Rıfat’tan oluşan defansın önündeki Yusuf, Fehim ve Haşim ile orta alanı kalabalık tutup, Papiz Fall ve Miranda’nın desteğinde Uğur’a atılacak şişirme toplarla sonuca gitmek istedi. Ancak gidemedi.

Zira, her iki takım da, orta alan organizasyonunu yapacak düzeydeki oyuncu eksikliği nedeniyle rakip ceza alanı çevresinde çoğalamadı ve isabetli final pasları ile üçüncü bölge oyuncularına gol pozisyon hazırlayamadı. Bu nedenle de kombine ataklar yerine, duran top organizasyonlarından medet ummaya çalıştı.

Nitekim, o dakikaya kadar neticesiz Doğan baskısı altında oyunu sürdüren ve ilk tehlikeli atağını 25.dakikada yapabilen Değirmenlik, Uğur’un, önünde bulduğu sürpriz topu Doğan ağlarına yollaması ile 1-0 öne de geçti. Golde sonra karşılaşma tamamen Değirmenlik yarı alanında oynanır hale geldi. Ancak ilk devrenin 2-0 tamamlanmasını sağlayan gol, Miranda’nın muhteşem serbest vuruşundan geldi. Bu süreçte Doğan, Ahmet Sönmez’in 45. dakikada düşürülmesinden kazandıkları penaltıyı Joel’in ayağından, günün adamı kaleci Çayan’a teslim etti.

Doğan ikinci devreye de, önde basan, baskı kurarak oyunu rakip alana yıkan ve sürekli arayış içerisinde olan bir tempoda başladı. Bunun semeresini de, 46.dakikada Hasan’ın, skoru 2-1’e taşımasıyla aldı. Ancak daha sonra da, organize ve kanat atakları ile alan genişletemedi. Dar alanda pozisyon üretemedi. Ürettiklerini de, fevkalade kurtarışları ile kaleci Çayan önledi. Kötü gününde olan Doğan’ın taraftarını memnun etmesi için bir tek seçeneği kaldı. O da Kıbrıs Kupası. Lig sıralamasında ilk 5 takım değil. Neden olmasın?