Kunt ölümden döndü

Larnaka’da aracıyla kırmızı ışıkta beklediği sırada, Rum sürücünün çarptığı Engin Ömer Kunt ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Kunt, geçirdiği operasyon nedeniyle Larnaka Devlet Hastanesi’nde yoğum bakım ünitesinde tutuluyor

Larnaka Havaalanı’na giden emekli bürokrat Engin Ömer Kunt, geçirdiği kazada ağır yaralandı. Makenzi Plajı karşısında bulunan trafik ışıklarında durduğu sırada arkadan gelen bir aracın çarptığı Kunt, ağır yaralanarak Larnaka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sırasında araçta yolcu olarak bulunan Kunt’un eşinin kazayı kırıklarla atlattığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Trafik kazalarına olan duyarlılığı ile bilinen Kunt, mesleği gereği de özellikle KKTC’deki yol güvenliği konusunda da bilgisine başvurulan bir isim haline geldi. Kunt’un sosyal medyadaki son paylaşımı da güvenli araç kullanımı üzerine.

Kunt’un aracına çarpan Ellinopontios isimli sürücünün sağlık durumunun da iyi olduğu ve kazayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Dün saat 11.00’de meydana gelen kazanın ardından, Kunt’a ait aracın tamamen kullanılmaz hale gelmesi, kazanın şiddetini gösteriyor.

İç kanamaya karşı uyutuluyor

60 yaşındaki Kunt’un kaza sonrası küçük bir operasyon geçirdiği ve yoğun bakımda tutulduğu bilgisi verildi.

Hastaneden yapılan açıklamada ayrıca Engin Ömer Kunt’un iç kanamaya karşı uyutulduğu, hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Sevenleri seferber oldu

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kunt için, Kuzey Kıbrıs’taki sevenleri de seferber oldu.

Kazanın ardından çok sayıda vatandaş, Kunt’un durumu ile ilgili bilgi almak için Larnaka’ya gitti.

Larnaka Polis Müdürlüğü, kazayla ilgili tahkikatını sürdürürken, Kunt’a çarpan aracı kullanan Ellinopontios isimli Rum’un kanında alkole rastlandığı öğrenildi.

İşte Engin Ömer Kunt’un son sosyal medya paylaşımı:

“Araç kullanırken bu akşam ve her zaman telefon ile konuşmayalım, mesajlaşmayalım hatta internet bağlantısını bile kapatalım. Alkol almışsak, yorgun ve uykusuz isek araç kullanmayalım, tüm bunları yapanlara da engel olalım. İyi senelere”