Kuni bu kez 3 yıl yatacak

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Ekim ayında 152 adet Extacy hap ile yakalanan Mustafa Kuni aleyhindeki kararı açıkladı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da Ekim ayında Narkotik ekiplerinin düzenlediği kokain operasyonunda, Metin Kuşçu, Tolga Yalyalı ve Mehmet Uçar ile birlikte yakalanan Mustafa Kuni aleyhindeki yargı süreci tamamlandı.

Ekim ayından bu yana cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Kuni, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Ömer Güran’ın yaptığı, Yargıç Meltem Dündar ve Yargıç Gökhan Asafoğulları’ndan oluşan heyetin huzuruna çıkarılan Kuni aleyhindeki kararı Yargıç Meltem Dündar açıkladı.

Mahkeme gündemi uyuşturucu davaları ile meşgul

Kararı okuyan Yargıç Meltem Dündar, son yıllarda uyuşturucu suçunun ülkede yaygınlaşarak önüne geçilemediğini ve ülkede mahkeme gündemini bu tür davaların işgal etmekte olduğunu şu şekilde açıkladı:

“Uyuşturucu madde kaçakçılığı, ticaret ve tasarrufu kamu sağlığına karşı işlenmiş suçlardır. Uyuşturucu suçunun yasa koyucuda 18 yıla kadar hapisliği öngörülmektedir. Küçücük ülkemizde hızla yaygınlaşmaya devam eden bu tür suçları önlemek için mahkemelere büyük görevler düşmektedir.”

Yargıç Meltem Dündar, dün okuduğu kararda, yaygınlaşan ve artmakta olan uyuşturucu suçlarına mahkemelerin ağır ve ibret verici cezalara vererek suçların son bulabileceğini özetledi.

“Islah olmadı, uyuşturucu ticaretine devam etti”

Yargıç Meltem Dündar, sanığa ceza takdir ederken suçun işleniş şekli, sanığın kişisel durumunun dikkate alındığını, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve toplumu endişeye sürükleyen suçlar olduğunu kaydetti.

Dündar, bu tür suçların yaygınlaşarak, gün geçtikçe artmakta olup kamu vicdanını rahatsız edici boyuta geldiğini vurguladı.

Sanığın benzer suçlardan daha öncede yargılanıp, hapislik cezasına mahkûm olduğuna dikkat çeken Dündar, sanığın bu maddeyi kullanıcılar için sağlayıcı özelliği taşıdığına işaret etti.

Dündar, sanığın cezaevine girip çıkmasına rağmen aynı suçları tekrarlamaya devam ederek uslanmaz bir profil çizdiğini belirterek, Mustafa Kuni’yi oy birliği ile 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.