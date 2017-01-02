02 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

‘Kumyalı’daki arazinin kiralanması durdurulsun’

Tarih:
Bir yorum bırakın
10 Görüntüleme
‘Kumyalı’daki arazinin kiralanması durdurulsun’
Haber İçi Üst

Dayanışma, Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan Kumyalı’daki 564 dönümlük arazinin kiralanmasını durdurmasını istedi.

Dayanışma’dan yapılan  yazılı açıklamada, söz konusu arazinin Karpaz Bölgesi Emirnamesi ve Ülkesel Fizik Plan kapsamında koruma altına alınmış inşaat yapılamayacak alanlar olduğuna dikkat çekilerek, diğer yandan arazinin biyolojik çeşitliliğin en üst seviyede olduğu habitatları barındırdığı belirtildi.

Açıklamada, “ Kıyıların, aküferlerin ve ormanlık alanların beslediği zengin flora ve faunası ile Kıbrıs coğrafyasının nadir özgün doğal alanlarından biri konumundaki Kumyalı’nın ormanlık alanlarına yapılmak istenen ‘Noel Baba Tatil’ köyü, dağıtılacak rantlarla Bakanlar Kurulu’ndan 49 yıllığına kiralama karar çıkarılarak oldu bittiye getirilmek istenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada,  kararın geri alınmaması durumunda  her türlü mücadelenin verileceği ifade edildi.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil