Kumsal Parkı’nda çocuk festivali…

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile Telsim işbirliğinde, Lefkoşa bölgesindeki çeşitli ilkokullar ve özel eğitim okullarından çocukların katılımıyla Kumsal Parkı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Festivali etkinliği gerçekleştirildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın da katıldığı etkinlikte; yüz boyama, müzik ve çeşitli oyunlar yer aldı. Çocukların müzikler eşliğinde birlikte şarkılar söylediği etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler de okundu.

TANPINAR: “ÇOCUKLARIMIZI PARKLARI SAHİPLENMEYE TEŞVİK EDİYORUZ”

LTB’den yapılan açıklamaya göre, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar yaptığı konuşmada, bu yıl 23 Nisan kutlamasını LTB ile birlikte Kumsal Parkı’nda gerçekleştirdiklerini ifade ederek; oyuncaklar, yüz boyamalar ve müziklerle dolu bir eğlence ile çocukları eğlendirmeyi düşündüklerini kaydetti.

Tanpınar, “40 yıl önce ben de bu parkta bir çocuk olarak eğleniyordum. 40 yıl sonra bu parkı LTB ile birlikte ayakta tutabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bugün de buradaki çocuklarımızı parkları sahiplenmeye teşvik ediyoruz. Umarım 40 yıl sonra buradaki çocukların çocukları da bu parkta birçok etkinlik yapabilecek. İşbirliğinden dolayı LTB ve Meraklı Sınıf Dergisi’ne çok teşekkürler. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

HARMANCI: “PARKLAR ÇOCUKLARIMIZIN MUTLU OLDUĞU YERLERDİR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında, ikinci kez Telsim ile birlikte Kumsal Parkı’nda birçok çocuğu ağırladıklarını kaydederek, hem çocukların haklarını koruduklarını hem de bugüne özel etkinliklerle eğlenmelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Harmancı; şehir parklarının, “şehirlerin yasemin kolyesi” olduğunu söyleyerek, kaderine terk edilmiş parkları Lefkoşalılara yakışır şekilde yeniden düzenlediklerini kaydetti.

Çocukların taze nefes alması, eğlenmesi ve çocukluklarını yaşayabilmesi için parkların vazgeçilmez olduğunu, parkların çocukların mutlu olduğu yerler olduğunu vurgulayan Başkan Harmancı, çocuklara Kumsal Park’ta güzel bir gün diledi.

Harmancı ayrıca, çocukların gelecekte özgürce düşünen ve düşündüklerini yine özgürce ifade eden bireyler olarak toplumdaki yerlerini alması için küçükken bu tür etkinliklerle çocukları buluşturmanın önemine vurgu yaptı. Harmancı konuşmasında etkinliğe katkı koyan Telsim’e ve diğer paydaşlara, öğrencilere, öğretmenlerine ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teşekkür etti.