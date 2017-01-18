Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “Bazı sendika yönetimleri hadlerini aşmıştır” açıklamasına öğretmen sendikalarından cevap gecikmedi. Kamuda yetkili iki öğretmen sendikası, Özgürgün’e ve hükümete adeta ateş püskürdü

“ROLLERİNİ OYNUYORLAR”: Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil: Sayın Özgürgün ve bu hükümet kukla bir hükümettir. Şuanda kendilerine verilen rolleri oynamaktadırlar. Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi ise intikamcı bir yaklaşımdır, demokrasiyi içine sindiremeyen, kandan gözyaşından beslenen insanların zihniyetidir

“BİZ HAZIRIZ”: KTOEÖS Genel Başkanı Tahir Gökçebel: Hükümet, softa şaşırtması yapıyor. Ustalarından takiye yapmasını öğrendiler. Eski bacanaklar başta olmak üzere koyun kaçakçılığı, puro kaçakçılığı, ihale fesatlığı yapanlar bize ahlak dersi vermeye çalışıyor. Biz hesap vermeye hazırız. Amaçlanan tasarrufsa biz karşılıklı tasarrufa da hazırız

Duygu ALAN

kamuda yetkili iki öğretmen sendikasına yasa ile tanınan 3 profesyonelin maaşının ödenmesi hakkının iptali için hazırlanan Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün sendikacılara yönelik açıklaması güne damgasını vurdu.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, sendikacılığın gerekleri dışına çıkan sendikacılar olduğunu söyleyerek “Bazı sendika yönetimleri hadlerini aşmıştır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Özgürgün’ün bu açıklaması öğretmen sendikaları tarafından tepki ile karşılandı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Başbakan Özgürgün’ü ve hükümeti “kukla hükümet” olmakla suçlayarak, “TC Devlet Bakanı Cemil Çiçek, ‘KKTC sendikalar cumhuriyeti’ demişti. Bu noktada Sayın Özgürgün kendisine verilen görevi yapıyor” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Başkanı Tahir Gökçebel ise hükümetin gerçekleri gizlemek için yapay gündemler yaratıp kamuoyunun dikkatini başka yönlere çekmeye çalıştığını söyledi.

Tahir Gökçebel, hükümetin de hesap vermesi ve kendinden tasarruf yapması halinde hesap vermeye de tasarrufa da hazır olduklarını kaydetti.

Gerekçe “maliyeye ek yük”

Kamuda yetkili iki öğretmen sendikasına yasa ile tanınan 3 profesyonelin maaşının ödenmesi hakkının iptali için hazırlanan Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne UBP’den Dursun Oğuz, Zorlu Töre, DP’den Serdar Denktaş, Mustafa Arabacıoğlu, Özdemir Berova ile bağımsız milletvekili Hasan Taçoy imza koymuştu.

Cumhuriyet Meclisi’ne 4 Ocak’ta sunulan yasa önerisine öğretmenlerin “profesyonel mesleğini icraya imkan tanıma” ve “eğitim öğretimin aksamaması” gerekçe olarak gösterilmiş, önerinin gerekçe kısmında her iki sendika için 3’er ek istihdam yapıldığı ve bunun maliyeye ek yük getirdiği de vurgulanmıştı.

Sıra diğer sendikalarda

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, öğretmenlerin profesyonel sendikacılık yapmasını ortadan kaldıracak Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesini onayladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yasa önerisinde görüşlerinin olumlu olduğunu, komitede düzenleme yapılacağını, diğer sendikalarla ilgili düzenlemenin de geleceğini kaydetti. Sendikacılığın gerekleri dışına çıkan sendikacılar olduğunu, dolayısıyla bunda hükümet ve meclisin sorumluluğu olduğunu söyleyen Özgürgün, “Bazı sendika yönetimleri hadlerini aşmıştır” dedi.

Elcil: Kukla hükümetin intikamcı yaklaşımı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Başbakan Özgürgün’ü ve hükümeti “kukla hükümet” olmakla suçladı, yasa önerisinin intikamcı bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Elcil, “Sayın Özgürgün ve bu hükümet kukla bir hükümettir. TC Devlet Bakanı Cemil Çiçek, ‘KKTC sendikalar cumhuriyeti’ demişti. Bu noktada Sayın Özgürgün, şuanda kendisine verilen görevi yapmaktadır. Çünkü muhalefet yapacak olan tek kurumlar bazı sendikalardır. Oysa Sayın Özgürgün, Kamu-İş Kamu-Sen gibi sarı sendika istemektedir. Biz öyle olmadığımız için bize bu şekilde reaksiyon gösteriyor. Bu intikamcı yaklaşımdır, demokrasiyi içine sindiremeyen, kandan gözyaşından beslenen insanların zihniyetidir” diye konuştu.

Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi ile öğretmen sendikalarının profesyonelliğinin tamamen kaldırılacağını kaydeden Elcil, yasa önerisinin gerekçesinin ise “çok komik” olduğunu belirtti.

“Amaçlanan tasarruf etmekse önce bakanlar yasalara uymalıdır” diyen Elcil, şunları kaydetti: “Tasarruf yapacaklarmış. Sayın Serdar Denktaş’ın dediği; profesyonel olan 70 sendikacı varmış. Kamuda 12 -13 bin çalışan var. 4 sendikanın kamuda olabilecek en fazla profesyonel sendikacı sayısı 12’dir. Oysa şuanda 149 müşavir var. 149 müşavirin her birinin 7 bin TL’den net maaşlarını ortaya koyarsak hesabını kamuoyu yapsın. Bu tabi bir sistem sorunudur. Müşavirlerin bir suçu yok. Siyaset bir geçim yolu oldu. Öte yandan siyasi partilerin aldığı devlet yardımı da profesyonel sendikacılık anlayışının bir devamıdır. Eğer tasarruf yapacaklarsa bu da kaldırılmalıdır. Bir diğer nokta; gerek Sayın Özgürgün gerekse Sayın Denktaş, Kıbrıs Kredi Bankası’ndan buharlaşan 54 milyon Sterlin’in hesabını halen vermediler. Bu para şuanda nerededir? Sayın Denktaş 2013’te çek yasağındaydı şuan ki serveti nedir? Sayın Özgürgün’ün şuandaki serveti nedir? Sayın Taçoy’un 2009’da neydi serveti bugün nedir? Ve Zorlu Töre, serveti nedir? Çıksınlar, açıklasınlar. Kamuda ikinci iş yapan bakan eşleri var. Bunlar da çıksınlar orta yere. Yoksa bunların isimlerini biz açıklayacağız.

Gökçebel: Biz hesap vermeye hazırız

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Başkanı Tahir Gökçebel, hükümetin gerçekleri gizlemek için yapay gündemler yaratıp kamuoyunun dikkatini başka yönlere çekmeye çalıştığını söyledi.

“Amaçlanan iddia edildiği gibi tasarruf etmekse biz karşılıklı olarak tasarrufa hazırız” diyen Gökçebel, şunları söyledi: “Hükümet, softa şaşırtması yapıyor. Ustalarından takiye yapmasını öğrendiler. Bu ülkede tasarruf yapılacaksa ve hesap verilecekse buna öğretmen sendikaları hazırdır. Omurgasız siyasetin temsilcilerinin bizi itibarsız gibi göstermeye çalışması, hedef yapması aslında bilinçli ve kasıtlıdır. Çünkü çözüm sesinin duyulması onları tedirgin etmiştir, dikkatleri başka yere çekmeye çalışıyorlar. Hedefleri ırkçı, şovanist bir yaklaşımla insanları bölerek taraftar toplamak, muhalif kesimleri sindirmektir. Öte yandan artık halkımızın alım gücü sıfırlanmıştır. Asgari ücretli açlık sefaletle karşı karşıyadır. Döviz karşısında insanlar nefes alamaz duruma gelmiştir. Bunlarla ilgili hiçbir tedbir alınamıyor, mali protokol görüşmelerinde sahtekarlık yapılarak bu görüşmeler de ortadan kaldırılmıştır. İşte hükümet bu gerçekleri gizlemek için yapay gündemlerle toplumun dikkati başka yere çekiyor. Eski bacanaklar başta olmak üzere koyun kaçakçılığı, puro kaçakçılığı, ihale fesatlığı yapanlar bize ahlak dersi vermeye çalışıyor. Biz hesap vermeye hazırız. Tabi hesap vermek durumunda olanlar da buna hazırsa.”

“Karşılıklı tasarruf edelim”

Tahir Gökçebel, hükümetin de hesap vermesi ve tasarruf yapması halinde tasarrufa ve hesap vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Gökçebel “Kamuda yetkili 4 büyük sendikanın toplamda 12 profesyonellik hakkı vardır. Sadece 6 profesyonellik hakkını alarak tasarruf yapacaklarını söylüyor. Bizim buna itirazımız yoktur. Ama biz bu tasarruf yapmayı ve hesap vermeyi birlikte yapmayı öneriyoruz” dedi.

Tahir Gökçebel, “Eğer milletvekilliği hizmetse, emeklilik hakkı ve diğer görünmez bütçeleri, siyah mercedesleri, aileleri ile birlikte gittikleri yurtdışı ziyaretleri, partilerine yapılan devletten çıkan yardımlar veya adamcı davranarak her seçimde 100’ün üzerinde müşavir sistemi bu zeka küpü arkadaşların aklına gelmiyor mu? Mesele tasarrufsa karşılıklı tasarrufa hazırız” diye konuştu.