Kuir Kıbrıs’tan “17 Mayıs Organizasyon Komitesi”ne katılım çağrısı

Kuir Kıbrıs, “17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü” etkinliklerini organize etmek üzere “17 Mayıs Organizasyon Komitesi’ oluşturulacağını duyurarak, tüm aktivist ve örgütleri, 3 Nisan Pazartesi günü Kuir Kıbrıs Derneği binasında yapılacak toplantıya katılmaya davet etti.

Dernekten yapılan açıklamada, “Kıbrıs’ın tüm renklerini hep birlikte örgütlemek üzere tüm aktivist ve örgütleri 17 Mayıs Organizasyon Komitesi’ne katılmaya ve her türlü yöntem, konu, başlık, tema, içerik ve fikirlerimizi paylaşmaya davet ediyoruz” denildi.

Açıklamada, “Geçen yıl hep birlikte bir ilke imza attık ve ‘17 Mayıs Organizasyon Komitesi’ni oluşturduk. Birlikte çalıştık, buluştuk, düşündük ve koca bir haftaya birbirinden güzel etkinlikler ve gökkuşağıyla dolu bir yürüyüş sığdırdık. Bu yıl da gelin ‘17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü’ hep beraber organize edelim. Birbirimizden güç alalım, birbirinden çeşitli ve renkli düşüncelerimizle gelişelim” ifadelerine yer verildi.

Dernek açıklamasında, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks’lere (LGBTİ+) ve her türlü ötekiye yönelik baskılara, ötekileştirmeye, ayrımcılığa ve şiddetin, baskının her türlüsüne karşı birlikte durma çağrısı yapıldı.