Kudret Özersay’dan Yiğit Bulut’a vilayet yanıtı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un bir ‘vatandaş’ olarak yaptığı “KKTC Türkiye’nin denizaşırı bir vilayetidir. Bir plakası olur, bir valisi olur. Orada bir Cumhurbaşkanı, orada bir Başbakan, orada bir Meclis var ve bunun masraflarını Türkiye ödüyor sonuçta” değerlendirmesine Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay’dan yine bir vatandaş olarak tokat gibi yanıt geldi.

İŞTE ÖZERSAY’IN O PAYLAŞIMI:

“Ben de bir vatandaş olarak diyorum ki burayı vilayet yapmana müsademiz yoktur, yukarıdan bakan ve Kıbrıs Türkünü hor gören yaklaşım ve söylemlerinin nedeni iç politika ise bu, iki ülkenin insanlarının arasını açmaktan başka bir şeye hizmet etmez. Bu ve bunun gibi söylemler, Kıbrıslı Türklere hem hakaret, hem de saygısızlıktır. Bu topraklarda bu kadar yıldır verdiğimiz başkası tarafından yönetilmeme mücadelemize saygısızlık ettiğin içindir ki saygı görmüyorsun, görmeyeceksin.”