Küçük Prens 300’üncü dilinde yayına ulaştı

Antoine Saint-Exupery’nin çocuk edebiyatı dünya klasikleri arasında yer alan eseri “Küçük Prens” çeviride 300’üncü dile ulaştı.

Saint-Exupery Vakfının açıklamasına göre, eser son olarak Exupery’nin ilham da aldığı Fas Saharası bölgesindeki Hassanya Arap lehçesinde yayımlandı.

Saint-Exupery’nin “Küçük Prens” kitabı 300’üncü çeviri diliyle en çok çeviri diline sahip masal oldu.

Bir ticari şirket pilotu olarak Fas Saharası’nda da görev yapmış Exupery’nin eserinin kendisi için de bir ilham kaynağı olarak gördüğü Hassanya lehçesinde yayımlanmasının sembolik bir önemi bulunuyor.

İlk olarak 1943 yılında basılan “Küçük Prens” şu ana kadar 200 milyondan fazla kopya sattı.