Küçük Kaymaklı Şehitleri ve Şht. Hüseyin Ruso anıldı

Küçük Kaymaklı şehitleri ve Şht. Hüseyin Ruso düzenlenen iki ayrı törende anıldı.

İlk tören Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı önünde saat 11.00’de gerçekleştirildi. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Hasan Tosunoğlu’nun konuşmasının ardından şiirlerin okunmasıyla tören sona erdi.

Törenlere, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri’nin yanı sıra, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) ve Güvenlik Kuvvetleri (GKK) Komutanlıkları, bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

TOSUNOĞLU

KKTSK Başkanı Tosunoğlu, kendileri için şehitlerin büyük öneme sahip olduğunu ve şehitleri anan tek kulüp olduklarını ifade etti.

Şehitlerin Kıbrıs Türkü için canını, gazilerinse vücudundan parçaları verdiğini kaydeden Tosunoğlu, Kıbrıslı Türklerin bugünlere gelmesinin aziz şehitlerin mücadelesi sayesinde olduğunu anlattı.

Atatürk’ün, “Milletini en çok seven, görevini en iyi yapandır” sözüne de atıfta bulunan Tosunoğlu, kulüp yöneticileri olarak çocuklara ve gençlere tarihi, camialarının kültürlerini ve felsefesini öğretmek adına ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Tosunoğlu sözlerini “Şehit Hüseyin Ruso ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun” diyerek tamamladı.

Tosunoğlu’nun konuşmasının ardından Şht. Doğan Ahmet İlkokulu öğrencilerinden Buse Yenigün, “Kıbrıs Şehitlerine”, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndan Yusuf Tufan Avcı “Vatan İçin”, Atleks Sanverler Ortaokulu’ndan Asiye Pehlivan “Şehitler Anıtı” ve Türk Maarif Koleji’nden Yağmur Uyanık “Şikâyet” isimli şiirleri okudular.

ŞHT. HÜSEYİN RUSO ANITI

Şehit Hüseyin Ruso anıtı önündeki ikinci törende de protokol sırasıyla çelenkler sunuldu. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesini, Hüseyin Ruso anısına Nazlı Hilâl Karayel’in günün anlam ve önemini belirten konuşması izledi.

Konuşmanın ardından Atleks Sanverler Ortaokulu’ndan Asiye Pehlivan “Şehitlerimize”, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu öğrencisi Zeynep Özdemir “Hüseyin Ruso İçin”, Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndan Zehra Karaca “Ben Türküm Diyenin” ve Türk Maarif Koleji’nden Sertan Koçan “Yaralarım Sızlıyor” isimli şiirleri okudular.