KTTO’dan asgari ücret açıklaması

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün asgari ücret 2 bin TL’nin üzerinde olacak açıklamasını eleştirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Oda, asgari ücretin, bilimsel veri ve yaklaşımlar temelinde belirlenmesi gerektiğini kaydederek, devletin kendi açıkladığı hayat pahalılığı oranının iki kat üzerinde bir artış yapmasının, zaten zor ekonomik şartlar altında çalışan binlerce işletmeyi ağır bir yükün altına koyacağı savunuldu.

Konunun popülist yaklaşımlarla ele alınmaması gerektiği kaydedilen açıklamada “ ekonominin dinamiklerini gözetmeyen yaklaşımlar ekonomik geleceğimiz üzerindeki en büyük tehlikedir” ifadelerine yer verildi.