13 Şubat 2017

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Kıbrıs

KTÖS’ten ELAM eleştirisi

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KTÖS’ten ELAM eleştirisi
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, çözüm çabalarının yoğunlaştığı dönemde Güney Kıbrıs’ta 1950 Enosis Plebisiti’nin okullarda okutulması için Rum Meclisi’nde karar teklifi veren faşist ELAM’ın yaptığının provokasyon olduğunu kaydetti.

Rum Meclisi’nde alınan kararın 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı ve devleti bir Helen cumhuriyeti yapmaya dönük girişim olduğunu belirten KTÖS, ELAM’ın faaliyetlerinin yasaklanmasını istedi ve Rum Meclisi’nin kararını yargıya götüreceğini açıkladı.

Sendika Genel Sekreteri Şener Elcil, Rum meclisinde alınan kararın 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı ve devleti bir “Helen Cumhuriyeti” yapmaya yönelik bir girişim olduğunu belirtti.

Elcil, açıklamasında “Bu çerçevede faşist ELAM’ın faaliyetlerinin yasaklanması gerektiğini vurgular, bu kararı yargıya götürme kararlılığımızı ortaya koyarız” ifadelerine yer verdi.

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