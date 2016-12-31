31 Aralık 2016

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

KTÖS’e Tepkiler Sürüyor

Tarih:
Bir yorum bırakın
12 Görüntüleme
KTÖS’e Tepkiler Sürüyor
Haber İçi Üst

Asmaaltı ve Arasta Esnafı Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, KTÖS’ü, 2017 ajandasını, Kıbrıs Türkü’ne ve değerlerine hakaretler içerdiği gerekçesiyle “derhal” toplayarak, Kıbrıs Türk halkından özür dilemeye çağırdı

 

Müezzinoğlu, Dernek adına yaptığı yazılı açıklamada, “ajanda adı altında yalan, yanlış, tarihle uzaktan yakından alakası olmayan yeni bir provokasyon” örneğinin topluma “gerçekler” diye sunulduğunu savundu.

“Kıbrıs Türk öğretmenlerini temsil ettiği iddiasıyla her fırsatta KKTC ve onun kurumlarına saldıran Şener Elcil yine toplumu infiale sokacak bir icraat içine girmiştir” diyen Müzezzinoğlu, siyasi parti lideri gibi sürekli siyasetle uğraştığı ve başında bulunduğu sendika nedeniyle kendi görüşlerini tüm üyelerine ve topluma dayattığını ileri sürdüğü Elcil’in, “derhal” görevden alınmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, hükümete ve yargıya çağrıda bulunan Müezzinoğlu, “KKTC’ye hakaretten dolayı hukuk çerçevesinde gereken cezayı almasını istemekteyiz” ifadelerini de kullandı.

 

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil