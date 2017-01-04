KTÖS’e Sert Tepki: ‘Hainler güneye’

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) üyelerine dağıtmak için bastırdığı 2017 ajandasına tepki dinmiyor. “Dur De” İnisiyatifi, KTÖS önünde eylem yaptı

“Dur De” İnisiyatifi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) üyelerine dağıtmak için bastırdığı 2017 ajandasına tepki göstermek amacı ile dün eylem gerçekleştirdi.

İnisiyatif, Lefkoşa’da Asal Şube önünde toplandı daha sonra “Şener şaşırma sabrımızı taşırma”, “Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak” sloganları ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) yürüdü.

Polis, KTÖS binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

İnisiyatif, KÖTS önünde gerçekleştirdiği eylemde, KTÖS yönetimine istifa çağrısında bulundu, “Öğretmen sendikana sahip çık”, “Ajandanı al da gel”, “Sendika istifa”, “Hainler Güney’e”, “Denktaş şereftir, şerefsizler ne bilsin”, “Biz Alparslan Türkeş’in torunlarıyız”, “hükümet göreve” şeklinde slogan attı.

Polise kırmızı karanfil kapıya siyah çelenk

Polis ile karşı karşıya gelmeyeceklerini ifade eden eylemciler, polise karanfil dağıttı.

Eylemciler KTÖS’ün giriş kapısına ise siyah çelenk bıraktı.

“Dur De” İnisiyatifi adına basın açıklamasını ise KTÖS binası önünde, öğretmen Nezihe Beyoğlu, yaptı.

Beyoğlu’nun basın açıklamasını tamamlamasının ardından inisiyatif, yine sloganlar atıp, “Dağ başını Duman Almış” marşını söyleyerek dağıldı.

Beyoğlu: Ajandada yer alan ifadeleri kınıyoruz

Nezihe Beyoğlu, basın açıklamasında, KTÖS’ün 2017 yılı için çıkarıp üyelerine dağıttığı ajandada yer alan ifadelerin, Kıbrıs Türk tarihini tek yanlı olarak çarpıttığını öne sürerek, ajandada yer alan ifadeleri reddettiklerini kaydetti, “O ifadeleri o ajandaya yazanları en sert şekilde kınıyoruz” dedi.

Beyoğlu, ajandada yer alan ifadelerin toplumun her kesimi rencide ettiğini ileri sürdü ve bunun kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Nezihe Beyoğlu, öğretmenlere, velilere ve hükümet yetkililerine de çağrıda bulundu.

Beyoğlu, öğretmenlere çağrısında; “Sendika sizindir, öğretmenlerin meslek birliğidir, siyaset yeri değildir. Artık sahip çıkın” ifadelerine yer verirken, velilere çağrısında; “Ayağa kalkın” dedi.

Beyoğlu, inisiyatif adına yaptığı basın açıklamasında hükümet yetkililerine yaptığı çağrıda ise şu ifadelere yer verdi: “KKTC, yasama, yürütme, yargı, eğitim ve güvenlik güçleri ile bir devlet ise devletin gereğini bir an önce yapması için onları göreve çağırıyoruz.”

Fotoğraflar: Bahadır Ayna