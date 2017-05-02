KTÖS, Kar-İş’e destek belirtti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kamu Araçlar İşletmecileri Birliği’nin (Kar-İş) “öğrenci taşımacılığını durdurma” eylemine destek belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, toplu taşımacılık sektörünün hükümet eliyle kaosa sürüklendiğini, hükümetin iş değil şov yaptığını ve Kar-İş’in sorunlarına açılım getirmek yerine üyeleri eyleme zorladığını savundu.

Açıklamasında, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Girne-Değirmenlik yolunda meydana gelen ve 2 öğrenciyle minibüs şoförünün hayatını kaybettiği kazaya işaret eden Şener Elcil, “Aradan geçen beş aya rağmen ne alt yapı, ne de öğrenci taşıyan araçlarla ilgili herhangi bir düzenleme olmadı. Hala daha sözleşmesiz, plakasız, hurda araçlarla öğrenci taşınmakta, polis teşkilatı da tüm bunlara göz yummaktadır. Eğitim Bakanlığı ise hiçbir sorun yokmuş gibi davranmaktadır” görüşüne yer verdi.

“taşımacılık bedelleri geç ödeniyor, ödemelerde akaryakıt ve hayat pahalılığı dikkate alınmıyor”

Hükümet yetkililerinin toplu taşımacılık konusundaki icraatlarını eleştiren Elcil, şu ifadelere de yer verdi:

“Öğrenci taşımacılığı konusundaki sözleşmeler bilinçli olarak geç yapılıyor, partizanlık adına haksız rekabet yaratan uygulamalara fırsat veriliyor, taşımacılık bedelleri geç ödeniyor, ödemelerde akaryakıt ve hayat pahalılığı dikkate alınmıyor. Araç sahiplerinin özellikle öğrenci taşıyan araçlarını yenilemelerine imkan sağlanmıyor, üniversitelerin yasalara uymayan otobüsler ithal etmelerine, körüklü otobüslerle ayakta yolcu taşımlarına izin veriliyor.”