KTÖS, hükümeti eleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS),UBP-DP hükümetini; tek gündem çözüm ve barış süreci olması gerekirken, kaos yaratarak ve softa şaşırtması yaparak gündemi değiştirmeye çalışmakla, 2016 yılından kalan suçlarını aklamaya çalışmakla suçladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, 2016’da halkın alım gücünün düştüğünü, kurumsal olarak hınç söylemi ve gericiliğin yükseltilerek insanların yaşam tarzının ve toplumsal varlığının aleni olarak tehdit edildiğini; çözüm ve barış sürecinin vatan hainliği edebiyatı ile baskı altına alınmaya çalışıldığını iddia ederek, bu sorunlara cevap verme sürecinde siyasetin sınıfta kaldığını ileri sürdü.

UBP-DP hükümetinin ortamı germekle meşgul olduğunu savunan Maviş, hükümetin “devlet kaynaklarını kullanarak linç kültürü ve nefret söylemini yaymakta, paramiliter ve faşist duruş sergileyen kitleleri finanse ederek insanları tehdit etmekte” olduğunu öne sürdü.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’yı okulları gezerek “şov” yapmakla suçlayan Maviş, Girne Değirmenlik dağ yolundaki kazanın arkasından yasal olarak ne yapıldığını, Kar-İş’e bağlı okul taşımacılığı yapan kişilere ve şirketlere sözleşme yapılıp yapılmadığını sordu.

Maviş, ayrıca okul taşımacılığı yapan otobüslere neden hala daha ödeme yapılmadığı, saatlerin geri alınmaması ile birlikte yaşanan acı olaydan vicdan azabı duyup duyulmadığı, DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş ve Kartal Harman’a veya onlarla bağlantılı kişilere okul kantin ihalesi verilip verilmediği ve Gazimağusa Gazi İlkokulu ve yanındaki Şömineli Ev’in birilerine verildiğinin doğru olup olmadığı sorularını yöneltti.

Maviş, Başbakan Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Berova’nın tüm çabalarının düzenin devamı için olduğunu iddia etti.