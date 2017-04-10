KTÖS Alasya İlkokulu’nda uyarı grevi yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), görevden alınan öğretmenin yerine öğretmen atanması istemiyle yarın 11.00-12.40 saatleri arasında Alasya İlkokulu’nda uyarı grevi yapacak.

Sendika saat 11.00’de grev yerinde basın açıklaması yapacak.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, “Eğitim gibi toplumun genelini ilgilendiren bir konuyu bile eğitimden anlamayan, planlama ve öngörü yapmayı bilmeyen Özdemir Berova’ya teslim eden anlayış, sorunların artmasının temel nedenidir” iddiasında bulundu.

Elcil, okulların tatile girmesine iki aylık bir süre kalmasına rağmen, ana ve ilkokullarda 20 müdür, 23 müdür muavini ve 18 öğretmen eksiği bulunduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı’nın bunu görmezden gelip “eksik öğretmen yoktur” diye açıklama yapıp yasa gereği açığa alınan öğretmenlerin yerine bile öğretmen atamadığını iddia etti.

Alasya İlkokulu’nda darp yüzünden açığa alınan öğretmenin yerine öğretmen verilmediğini kaydeden Şener, konuyu defalarca gündeme getirmelerine rağmen atama yapmayan Eğitim Bakanlığı’nın kendilerini eylem noktasına getirdiğini iddia etti.