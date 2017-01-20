20 Ocak 2017

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Kıbrıs

KTAMS Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesinde Grevde

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KTAMS Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesinde Grevde
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’nde grev gerçekleştiriyor.  Sendika üyeleri bugün tam gün grevde olacak.

KTAMS, Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’ne personel takviyesi yapılmadığı gerekçesiyle, Kasım 2016’da ve 4 Ocak’ta da grev yapmıştı.

Kasım ayında da, Sendika, personel sıkıntısı  nedeniyle günlerce grev düzenlemişti. Sendikaya göre, bu süreçte Sendika ile Bakanlık arasında sağlanan mutabakatla Şube’ye üç personel görevlendirilmiş, ancak daha sonra bunlardan ikisi bakanın talimatıyla eski görev yerlerine gönderilmişti.

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Havadis Gazetesi

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