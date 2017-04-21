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21 Nisan 2017

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Kıbrıs

KTAMS: Kimlikle giriş uygulaması derhal kaldırılmalı

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KTAMS: Kimlikle giriş uygulaması derhal kaldırılmalı
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS),  şiddetin  hızla yayılmasının  en önemli nedenlerinden birinin   nüfus politikası olduğunu savunarak, ülkeye kimlikle giriş uygulamasının derhal kaldırılması gerektiğini kaydetti..

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, devletin  giriş çıkışları kontrol edemediğini,  her türlü suça meyilli insanın   ülkeye rahatlıkla girebildiğini savundu.

Bengihan, son iki günde  yaşanan kadın cinayetlerinin ülkenin can güvenliği açısından her geçen gün  kötüye gittiğinin göstergesi olduğunu öne sürdü.

Bengihan “Günlük gazetelerin sayfalarını dolduran tecavüz, uyuşturucu, hırsızlık, dayak haberleri  yanında kadın cinayetlerinin  de günlük olaylar arasına giriyor olması ülkemiz adına korkutucu bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

Bengihan, şiddet olaylarının en büyük mağdurlarının kadınlar olmasının devletin kadın-erkek eşitliğinin sağlanması  konusunda gerekli adımları atmaması, şiddet mağduru kadınları korunmasız bırakmasının sonucu olduğunu savundu.

Her türlü cinsiyet ayrımcılığının ve şiddetin önlenmesi için devletin eğitim politikalarını gözden geçirmesi  gerektiğini belirten Bengihan, kadını erkeğin malı gibi gören, kadına karşı her türlü şiddeti uygulayan hatta kadının canını alacak kadar canileşen  zihniyetin ülkede  egemen olmaması  için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

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