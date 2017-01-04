Kritik Liderler Görüşmesi: Bugün Masada Toprak Var

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Cenevre öncesi ilk görüşmelerini bugün gerçekleştiriyor. Rum basını bugünkü liderler görüşmesini, gündem maddeleri nedeniyle “kritik” diye niteledi.

Fileleftheros “Gündemde Zor Konular… Akıncı ve Anastasiadis Bugün Toprak, Garantiler, Ekonomi ve Organizasyonu Konuşacak… Güvenlik Başlığı İçin Değişiklik Senaryoları” başlıklı haberinde, bugünkü görüşme gündemindeki konuların çok ilgi çekici olduğuna vurgu yaptı.

Liderlerin bugün ele alacağı konuları Toprak, Garantiler, çözümün uygulanması, ekonomik yön ve Cenevre’deki ‘çalışmanın organizasyonu’ olarak sıraladı ve Türk tarafının 1 Aralık anlaşması (beşli konferans) netleştirildiği görüşünde olmasına karşın son konunun muhtemelen Cenevre konferansının oluşumu (katılacaklar) ile ilgili olacağını ekledi.

Gazete, Garantiler’le ilgili görüşmenin, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in “Türkiye’nin de çözüm antlaşmasının uygulanmasını garanti edecek geniş devletler ve uluslararası örgütler grubunun üyesi olabileceği (Politis’e röportajı, 1.1.2017)” açıklaması ışığı altında olacağına işaret etti, edindiği bilgilere dayanarak Rum tarafında, Anastasiadis’in de söylediği gibi, birçok tarafın (devletler ve örgütler) katılımıyla garantilerin genişletilmesi sahnesi düşünülmekte olduğuna dikkat çekti.

Habere göre Toprak’ta, Mont Pelerin görüşme turlarının devamı niteliğinde, görüş alış verişi yapılması bekleniyor. 1 Aralık anlaşmasına istinaden haritalar11 Ocak’tan önce sunulmayacak. Haritalarda yer alacak bölgeler de önceden açıklanmayacak. Gazete bugüne kadarki görüşmelerden; haritanın, Annan planındakinden çok da farklı olamayacağının anlaşıldığına işaret etti.

Gazete Rum tarafının, Kıbrıs Türk kurucu devletçiğine yüzde 28,2 oranında toprak kalmasını önerirken, Kıbrıs Türk tarafının bu oranı yüzde 29,2’ye çıkardığını, dolayısıyla bu oranlar arasında “altın kesit” (kesişme noktası) aranacağını belirtti.

Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ve Rum dengi Andreas Mavroyannis’in dün bir araya gelerek Toprak, Mülkiyet ve AB konularını ele aldığını hatırlatan gazete, edindiği bilgilere dayanarak, yeni yılın ilk görüşmesinden yeni bir şey çıkmadığını ve liderlerin bugünkü görüşmesi için hazırlık yapıldığını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in müzakere süreci hakkında bugün Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi’ne, yarın da Rum Ulusal Konseyi’ne bilgi vereceğini hatırlattı.

Politis haberi manşetten “Havada Kalanlar Konusunda Kritik Görüşme… Akıncı ve Anastasiadis Geriye Kalan Zor Konuları Görüşüyor” başlığıyla verdi. Liderlerin bugün ve cumartesi günü Mülkiyet, Toprak, Güvenlik, çözümün uygulanması ve ekonomik yönleriyle ilgili geriye kalan konulara değinmeye çalışacaklarını belirtti.

Alithia manşet haberine “Cenevre Öncesinde Çalışmalar Tavan”, Haravgi de “Bir Antlaşma Olanaklarının Değerlendirilmesi” başlığını attı.