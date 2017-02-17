17 Şubat 2017

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Krallıkta Yenicami-Ocak kapışması

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Krallıkta Yenicami-Ocak kapışması
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Futbolda bir yandan lig heyecanı sürerken bir yandan da futbolcular arasında müthiş bir gol krallığı çekişmesi yaşanıyor

YENİCAMİ VE OCAK FUTBOLCULARI ZİRVEDE:

Hem K-Pet Süper Lig’de hem de A2 Süper Lig’de 19. hafta öncesinde gol krallığı yarışında zirvede Yenicami ve Türk Ocağı futbolcularının olması ilginç bir detay olarak göze çarptı

BÜYÜKLERDE JOHN-ERTAÇ, GENÇLERDE HALİL-AHMET:

K-Pet Süper Lig’de Yenicami oyuncusu John Ebuka ile Türk Ocağı futbolcusu Ertaç Taşkıran 23’er golle zirveyi paylaşırken A2 Süper Lig’de Türk Ocağı futbolcusu Halil Dağer 35 golle ilk sırada, Yenicami’den Ahmet Sivri ise 34 golle ikinci sırada bulunuyor 

Okan KARADEMİR

 

Futbolda bir yandan lig heyecanı sürerken bir yandan da futbolcular arasında müthiş bir gol krallığı çekişmesi yaşanıyor.

Hem K-Pet Süper Lig’de hem de A2 Süper Lig’de 19. hafta öncesinde gol krallığı yarışında zirvede Yenicami ve Türk Ocağı futbolcularının olması ilginç bir detay olarak göze çarptı.

Süper Lig’de geride kalan 18 haftada Yenicami oyuncusu John Ebuka ile Türk Ocağı futbolcusu Ertaç Taşkıran 23’er golle zirveyi paylaşıyor.

Bu ikiliyi 17 golle Lefke’den Kasım Tağman, 12 golle Cihangir’den Halil Turan ve 9 golle de GAÜ Çetinkaya’dan Esin Sonay takip ediyor.

 

Gençlerde de durum aynı

K-Pet Süper Lig’de olduğu gibi A2 (Gençler) Süper Ligi’nde de gol krallığı yarışında zirvede Türk Ocağı ve Yenicami futbolcuları yer alıyor.

  1. hafta öncesinde Türk Ocağı futbolcusu Halil Dağer 35 golle ilk sırada yer alırken Yenicami’den Ahmet Sivri ise 34 golle ikinci sırada bulunuyor.

Bu ikiliyi uzak ara 17 golle Dumlupınar’dan Yıldıray Fenercioğlu ve 15’er golle de Dumlupınar’dan Emre Turgut ile Küçük Kaymaklı’dan Mehmet Göçben takip ediyor.

 

K-PET SÜPER LİG GOL KRALLIĞI İLK 5

FUTBOLCU                           TAKIMI                  GOL SAYISI

JOHN EBUKA                         YENİCAMİ              23

ERTAÇ TAŞKIRAN                 TÜRK OCAĞI         23

KASIM TAĞMAN                  LEFKE                     17

HALİL TURAN                       CİHANGİR              12

ESİN SONAY                          GAÜ ÇETİNKAYA   9

 

A2 SÜPER LİG GOL KRALLIĞI İLK 5

FUTBOLCU                           TAKIMI                  GOL SAYISI

HALİL DAĞER                        TÜRK OCAĞI         35

AHMET SİVRİ                         YENİCAMİ              34

YILDIRAY FENERCİOĞLU      DUMLUPINAR       17

EMRE TURGUT                      DUMLUPINAR       15

MEHMET GÖÇBEN               K. KAYMAKLI        15

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