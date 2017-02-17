Krallıkta Yenicami-Ocak kapışması

Futbolda bir yandan lig heyecanı sürerken bir yandan da futbolcular arasında müthiş bir gol krallığı çekişmesi yaşanıyor

YENİCAMİ VE OCAK FUTBOLCULARI ZİRVEDE:

Hem K-Pet Süper Lig’de hem de A2 Süper Lig’de 19. hafta öncesinde gol krallığı yarışında zirvede Yenicami ve Türk Ocağı futbolcularının olması ilginç bir detay olarak göze çarptı

BÜYÜKLERDE JOHN-ERTAÇ, GENÇLERDE HALİL-AHMET:

K-Pet Süper Lig’de Yenicami oyuncusu John Ebuka ile Türk Ocağı futbolcusu Ertaç Taşkıran 23’er golle zirveyi paylaşırken A2 Süper Lig’de Türk Ocağı futbolcusu Halil Dağer 35 golle ilk sırada, Yenicami’den Ahmet Sivri ise 34 golle ikinci sırada bulunuyor

Okan KARADEMİR

Futbolda bir yandan lig heyecanı sürerken bir yandan da futbolcular arasında müthiş bir gol krallığı çekişmesi yaşanıyor.

Hem K-Pet Süper Lig’de hem de A2 Süper Lig’de 19. hafta öncesinde gol krallığı yarışında zirvede Yenicami ve Türk Ocağı futbolcularının olması ilginç bir detay olarak göze çarptı.

Süper Lig’de geride kalan 18 haftada Yenicami oyuncusu John Ebuka ile Türk Ocağı futbolcusu Ertaç Taşkıran 23’er golle zirveyi paylaşıyor.

Bu ikiliyi 17 golle Lefke’den Kasım Tağman, 12 golle Cihangir’den Halil Turan ve 9 golle de GAÜ Çetinkaya’dan Esin Sonay takip ediyor.

Gençlerde de durum aynı

K-Pet Süper Lig’de olduğu gibi A2 (Gençler) Süper Ligi’nde de gol krallığı yarışında zirvede Türk Ocağı ve Yenicami futbolcuları yer alıyor.

hafta öncesinde Türk Ocağı futbolcusu Halil Dağer 35 golle ilk sırada yer alırken Yenicami’den Ahmet Sivri ise 34 golle ikinci sırada bulunuyor.

Bu ikiliyi uzak ara 17 golle Dumlupınar’dan Yıldıray Fenercioğlu ve 15’er golle de Dumlupınar’dan Emre Turgut ile Küçük Kaymaklı’dan Mehmet Göçben takip ediyor.

K-PET SÜPER LİG GOL KRALLIĞI İLK 5

FUTBOLCU TAKIMI GOL SAYISI

JOHN EBUKA YENİCAMİ 23

ERTAÇ TAŞKIRAN TÜRK OCAĞI 23

KASIM TAĞMAN LEFKE 17

HALİL TURAN CİHANGİR 12

ESİN SONAY GAÜ ÇETİNKAYA 9

A2 SÜPER LİG GOL KRALLIĞI İLK 5

FUTBOLCU TAKIMI GOL SAYISI

HALİL DAĞER TÜRK OCAĞI 35

AHMET SİVRİ YENİCAMİ 34

YILDIRAY FENERCİOĞLU DUMLUPINAR 17

EMRE TURGUT DUMLUPINAR 15

MEHMET GÖÇBEN K. KAYMAKLI 15