Corner Pub capcanlı

Lefkoşa’nın canlı mekanlarından Corner Pub, sahnesinde Sinan Güzel’i ağırladı. Canlı müzikle coşan konuklar keyifli bir gece geçirdi

Ülkemizin en işlek caddesi olan Dereboyu’nda faaliyet gösteren Corner Pub’ta önceki akşam Sinan Güzel sahne aldı. Sanatçı ve ekibi seslendirdiği parçalarla konukları eğlendirmeyi bildi.

Lefkoşalıların uğrak adreslerinden olan mekan canlı müzik keyfi yaşatmasının yanı sıra leziz yemekleriyle de hem kulaklara hem de mideye hitap ederken başkentlilerin de vazgeçilmezi arasında