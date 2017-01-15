15 Ocak 2017

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 “Köşebaşı” capcanlı

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 “Köşebaşı” capcanlı
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DJ’Lİ GECE

 

Dereboyu’nun köşedeki mekanı Corner Pub, Dj’li eğlencesi ve kusursuz hizmetiyle konuklarına club eğlencesi sunarak doyasıya eğlendiriyor

Lefkoşa’nın en işlek caddesi olan Dereboyu’nda faaliyet gösteren Corner Pub, önceki akşam Dj’li eğlencesiyle konuklarına club eğlencesi sunarak doyasıya eğlendirdi. Müziğin ritimine kapılan eğlence severler geç saatlere kadar gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardı. Doyasıya eğlenen konuklar, Dj Emre’nin kabininden yükselen setlerle gönüllerince dans edip keyifli bir hafta sonu geçirdi.

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Havadis Gazetesi

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