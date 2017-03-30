Köroğlu teminata bağlandı

Özel bir hastanede estetik ameliyatı sırasında yaşamını kaybeden Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili anestezi uzmanı Süleyman Köroğlu dün mahkemeye çıkarıldı

Estetik ameliyatı sırasında yaşamını yitiren Anıl Aktunçlar’ın ölümü konusunda mahkemeye çıkarılan anestezist Süleyman Köroğlu, dün mahkeme tarafından teminata bağlandı.

Bir davadan mahkemeye çıkarılan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Süleyman Köroğlu için mahkeme 50 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurtdışına çıkış yasağı getirdi.

Dr. Süleyman Köroğlu, ‘Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ şüphesiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Tutuklama ve gözaltı yok

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Süleyman Köroğlu’nun avukatı Yusuf Ergüçlü Havadis’e yaptığı açıklamada Dr. Köroğlu’nun mahkeme sonrası tutuklanması veya göz altına alınması gibi durum olmadığını ifade ederek sadece şüphe üzerine Köroğlu’nun mahkemeye çıkarıldığını belirtti.