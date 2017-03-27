Korlukta çöplük rezaleti bitmedi

UKÜ – Taşkent anayolu üzerinde bulunan korulukta kirlilik mide bulandırıyor

Duygu ALAN

UKÜ – Taşkent anayolu üzerinde bulunan yürüyüş yolu olarak da hizmet veren koruluk çevre bilinci olmayan bazı duyarsız kişilerce çöplüğe dönüştürüldü.

Basında daha önce gündeme getirilmesine karşın söz konusu korulukta kirlilik temizlenmezken yeni çöplerin atılmasına engel teşkil edecek herhangi bir önlem de alınmadı.

Korulukta yemek artıklarından, moloz yığınlarına, eski ev eşyalarından naylon maddelere birçok atık bulunuyor.

Korulukta çöplüğe dönüştürülen alanda onlarca içki şişesi de dikkat çekiyor.

Sağlığı da tehdit ediyor

Çöp alanları dışındaki alanlara atılan çöpler, çevreye ciddi zarar verirken insan sağlığını da olumsuz etkiliyor.

Etrafa gelişi güzel savurduğumuz çöpler, bulaşıcı hastalık riski taşırken fare, sivrisinek ve haşere gibi hayvanların popülasyonunun artmasına neden oluyor.

Havaların ısınması ile birlikte tehlike daha da artıyor.