Korkunç şüphe

Türkmenköy’de komşu kavgası kanlı bitti. 70 yaşındaki Bekir Bahtıkara, av tüfeğiyle vurulma sonucu yaşamını yitirirdi. 37 yaşındaki komşu İsmail Özgünel olaydan yaralı olarak kurtuldu. Polis cinayet ve intihar ihtimalini soruşturuyor

CİNAYET ŞÜPHESİ: Türkmenköy’den, dün öğleye yakın köyde Sami olarak bilinen Bekir Bahtıkara’nın komşusu İsmail Özgünel’i av tüfeği ile yaraladıktan sonra intihar ettiği haberi geldi. Bahtıkara’nın ailesi ise polise babalarının Özgünel tarafından öldürülmüş olabileceği yönünde ifade verdi

ÖZGÜNEL GÖZALTINDA: Polisin Bahtıkara’nın komşusu Özgünel’e ateş ettikten sonra intihar ettiği şüphesiyle başlayan soruşturma Bahtıkara ailesinin ifadesiyle biçim değiştirdi. İsmail Özgünel, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis şimdi cinayet ihtimalini de soruşturuyor

ESKİ HUSUMET: İki aile arasındaki husumetin uzun süredir devam ettiği öğrenildi. İki aile arasındaki husumetin temelinin ise İsmail Özgünel’in, Sami (Bekir) Bahtıkara’nın evini ve ailesini gözetlemesinden kaynaklandığı öne sürüldü

OTOPSİ ÖNEMLİ: Olayın aydınlatılması için üst düzey polis yetkililerinin yanı sıra Savcı Mustafa İldeniz de olay yerinde incelemelerde bulundu. Detaylı olay yeri incelemesinin yanı sıra, bugün yapılacak otopsi Sami (Bekir) Bahtıkara’nın cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği konusunda daha fazla ipucu verecek

Nadire BAHADİ

Türkmenköy’de dün öğle saatlerinde iki komşu arasındaki husumet kan akıttı.

70 yaşındaki Bekir (Sami) Bahtıkara kendine ait av tüfeği ile ilk önce karşı komşusu 37 yaşındaki İsmail Özgünel’i yaraladığı, ardından aynı av tüfeği ile canına kıydığı öne sürüldü.

Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada Bahtıkara’nın canına kıyması sonucu hayatını kaybettiğini açıklasa da, başlatılan soruşturmada kısa sürede cinayet ihtimali de gündeme alındı. Bahtıkara ailesinin polise verdiği ifadenin bu ihtimalin araştırılmasında etkili olduğu öğrenildi.

Özgünel, Bahtıkara’ya ait av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi ile yüzünden ve kolundan yaralanarak ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan İsmail Özgünel yapılan müdahalenin ardından hastaneden taburcu edildikten sonra soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

Türkmenköy halkı dün iki karşı komşu arasında yaşanan olayla derinden sarsıldı.

Polis yaralama ve ölüm olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Balkondaki komşuya ateş açtı

Ortaya atılan ilk iddialara göre dün saat 11:30’da Türkmenköy Mersinli Sokak’ta meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Bekir (Sami) Bahtıkara evinin bahçesinden adına kayıtlı av tüfeği ile karşı evin balkonunda oturup kahve içen komşusu 37 yaşındaki İsmail Özgünel’e 1 el ateş etti.

Tüfekten çıkan fişek saçmaları evin çeşitli yerlerine saçılırken, balkonda oturan Özgünel yüzünün sol kısmı ve sol kolundan hafif şekilde yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada komşusu İsmail Özgünel’i av tüfeği ile yaralayan Bahtıkara’nın olayın ardından evinin avlusundaki barakada kendi canına kıydığı bildirildi.

Olay dehşet verici

Yaşanan olay köy halkını derinden etkiledi. Yaşananların ardından çok sayıda köylü olay yerine akın etti. Evli, 2 çocuk ve torun sahibi olan Bekir Bahtıkara’nın sessiz sakin ve çevresi tarafından sevilen bir şahıs olduğunu söyleyen köylü, yaşananlara anlam veremedi. Karşı karşıya bulunan evlerde yaşayan Özgünel ve Bahtıkara’nın ailevi nedenlerden aralarına husumet girdiği öğrenildi. Sabah saatlerinde kahvehaneye giden Bahtıkara’nın her zamankinden sessiz olduğunu öne süren köylüler, olayın dehşet verici olduğunu söyledi.

Bütün ihtimaller araştırılıyor

Olayın meydana gelmesinin ardından polise haber verildi. Olay yerine giden polis mahalleyi her iki taraftan güvenlik kordonuna aldı. Mağusa Polis Müdürlüğü ve Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli çok sayıda polis olay yerine gönderildi. Mağusa kazasından sorumlu Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, Mağusa Polis Müdürü Ömer Tazeoğlu, Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, şüpheli olayı yerinde inceledi. Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, Bekir (Sami) Bahtıkara’nın cansız bedeni üzerinde ilk incelemeleri yaparken, Havadis’e yaptığı açıklamada, Bahtıkara’nın kesin ölüm sebebinin bugün yapılacak otopsi ile netlik kazanacağını açıkladı. Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme uzmanları gerek Bahtıkara’nın canına kıydığının iddia edildiği barakada gerekse yaralamanın yaşandığı bölgede detaylı incelemelerde bulundu. Adli Polis Müdürü Zafer Zaifer de yürütülen soruşturma ile ilgili olay yerinde bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Balistik Şube uzmanları da olayda kullanılan av tüfeğine gerekli incelmeleri yapmak üzere el koydu. Olayın soruşturmasında müfettiş muavini Ömür Dalkıran görevlendirilirken, polis cinayet ihtimali ile ilgili de detaylı bir çalışma yürütüyor.