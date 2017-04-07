Korineum Golf & Beach Resort 10. Yaşında…

Uzun süren projelendirme ve yapım aşamasının ardından, 2007 yılında kapılarını misafirlerine açan Korineum Golf & Beach Resort, 7 Nisan 2017 Cuma günü 10. Yaşına merhaba diyecek.

Adamızın en önemli yatırımcılarından ve iş dünyasının en önemli isimlerinden Dr. Günay Çerkez’in kendi özkaynakları ile gerçekleştirdiği cesaretli girişim ile ülkemiz turizmine kazandırılan tesis, hala KKTC’de yapılan en büyük turizm yatırımlarından biri olarak yerini koruyor.

Açıldığı ilk günden bu yana dünya turizminin de ilgi gösterdiği tesislerden biri olan Korineum, 2006 yılında 18 delikli golf sahasını ve 3 delikli golf akademisi ile dünyanın birçok ülkesinden golfçüleri KKTC’nin ilk şampiyonluk sahasında ağırlamaya başlamıştı.

7 Nisan 2007’de gerçekleşen açılış töreni sonrasında, resmi açılışı yapılan tesis, yapılan farklı alanlardaki yatırımların sonrasında da KKTC’nin konusunda tek turizm yatırımı olarak adını büyük harfler ile turizm dünyasına yazdırdı. Geçen on yıl boyunca onlarca ülkeden, binlerce misafiri ağırladı, birçok alanda olduğu gibi, ülkemizin turizmine de ket vuran engeller ile mücadele ederek, uluslararası alanda kendi kaynakları ile tanıtım ve pazarlama çalışmaları yaparak Türkiye ve Avrupa’daki birçok golf tesisi ile yarışır duruma geldi.

2007 yılından bu yana golf sahası ile birlikte ana binasında yiyecek ve içecek hizmeti sunan restaurantları, Spa & Wellness Center’ı, toplantı odaları ve fitness salonu ile hizmet veren tesis, gelen talepler doğrultusunda 2009 yılında 48 odalı butik otelini ve açık yüzme havuzunu hizmete soktu. Otelin hizmete girmesi ile geçen iki yılda oda sayısının gelen taleplere yetersiz kalması nedeniyle, 2011 yılında 38 odalı Elite binasını ve aynı yılın yaz sezonunda da özel plajını açtı. Korineum toprak tenis kortlari ise 2012 Ocak ayında oyuncularını ağırlamaya başladı.

Golf Academy’de açıldığı 2006 yılından bu yana golf profesyonelleri ile devam eden golf eğitimine, 2012 yılında tenis kortlarının açılması ile profesyonel tenis koçu eşliğinde tenis dersleri de eklendi.

Resort olarak faaliyet gösterdiği her alanda kulüp gibi samimi, ancak profesyonel ve kaliteli hizmeti misyonu olarak belirleyen Korineum, geçen on yıl içerisinde müşterilerinin desteği ile birçok ödül aldı.

Sosyal medya ve internet iletişiminin son yıllarda hızla güçlenmesi ile, birçok online kanalın kullanıcıların karar noktası olarak önem kazandığı günümüzde, konaklama başta olmak üzere turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin önem ve dikkate alma konusunda ilk sırasında yer alan Tripadvisor internet sitesinin son üç yıldır kendi kategorisinde müşterilerin seçimi ödülünü kazanan Korineum, buna ek olarak, Avrupa’ da oynanması gereken “Top100” golf sahası içerisinde yer alarak alanında önemli bir başarıya imza attı.

Tüm bu aktivite ve derecelerin yanında, gerek Kuzey Kıbrıs genelinde, gerekse farklı ülkelerden gelen talepler ve memnuniyet doğrultusunda, kır düğünleri başta olmak üzere banketler ve organizasyonlar konusunda da oldukça başarılı ve talep gören bir tesis haline geldi.

Kendi içinde gerçekleştirdiği golf turnuvalarının yanı sıra uluslararası birçok golf turnuvasına da evsahipliği yapan tesis, özellikle 2010 yılında yaptığı ProAm Turnuvası, 2017 yılında sekizincisini gerçekleştireceği Golf Festivali ve Şubat 2017 de üçüncüsü düzenlenen Senior Open olmak üzere uluslararası açık golf turnuvaları düzenleyerek, dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce golfçüyü ağırladı.

Golf turizmi ile KKTC’ne turizm alanında hatırı sayılır bir girdi sağlayan tesis, golf oynamak amacı için gelen misafirlere sunduğu ulaşım imkanları ile, misafirlerin Kuzey Kıbrıs’ın farklı noktalarını ziyaret etmelerine olanak sağlayarak ülke turizmine ek destek de sağlıyor.

Bizler, birçok alanda zorluklar ile mücadele ettiğimiz bu topraklarda yer alan bir turizm tesisi olarak, her tesisin arkasında onları destekleyen, düşünen, inanan, gerektiğinde uyaran, gerektiğinde yüceltenlerin değerleri ve önerilerinin bilincindeyiz. Kurulduğumuz ilk günden bu yana misafir memnuniyetini ön planda ve birinci sırada tutarak, bu amaçla çalıştık ve de çalışacağız.

Bu doğrultuda 10. Yaşımızda işbirliği yaptığımız tüm işletmelere, turizm profesyonellerine, bizleri bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara, tüm kulüp üyelerimize, siz değerli medya mensuplarına, en önemli günleri için bizi tercih eden sevgili çiftlerimize, tesis olarak bizi ziyaret eden ve hizmet etmemizi sağlayan herkese çok teşeķķür ediyoruz.

Korineum Golf&Beach Resort Ailesi